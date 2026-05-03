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Horóscopo de hoy, domingo 3 de mayo: qué le espera a tu signo y cómo aprovechar la energía del día

La energía del día viene con cambios, decisiones y señales que no todos están viendo. La Luna en Sagitario activa emociones, relaciones y oportunidades: lo que hagas hoy podría marcar el rumbo de la semana. ¿Tu signo está listo para aprovecharlo?

Red Uno de Bolivia

03/05/2026 7:04

Horóscopo de hoy, domingo 3 de mayo: qué le espera a tu signo

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La Luna en Sagitario impulsa cambios, decisiones y ganas de salir de la rutina. El día combina energía de movimiento con llamados a la reflexión, según las lecturas de Laura Novillo y el legado de Walter Mercado.

La energía de este domingo invita a expandirse, moverse y pensar en grande, pero también a no perder el equilibrio. Mientras algunos signos sentirán impulso para actuar, otros necesitarán pausar, ordenar emociones y tomar decisiones con calma.

Horóscopo signo por signo

Aries

La jornada te encuentra con una energía difícil de ignorar. Sentís que necesitás moverte, cambiar de ambiente o iniciar algo distinto. Es un buen momento para salir de la rutina, pero también para canalizar esa intensidad en algo productivo. Una conversación espontánea puede abrirte una nueva idea o camino.

Tauro

Con el Sol en tu signo, buscás estabilidad, pero la Luna te empuja a soltar lo que ya pesa. Podrías darte cuenta de que ciertas cargas emocionales ya no tienen sentido. Es un buen día para equilibrar seguridad con libertad, y animarte a dar un paso que venías postergando.

Géminis

Tu lado social se potencia. Vas a sentirte más comunicativo, con ganas de compartir ideas, debatir o incluso planear algo a futuro. Sin embargo, también será clave escuchar: no todo pasa por hablar. Una charla puede darte claridad sobre una relación o situación pendiente.

Cáncer

El día te invita a mirar más allá de lo inmediato. Podrías sentir un deseo fuerte de dejar atrás preocupaciones y enfocarte en lo que realmente te motiva. Es momento de priorizar lo que te hace bien y dar pequeños pasos hacia una mayor estabilidad emocional.

Leo

Hay una chispa especial que te impulsa a brillar y expresarte. Es un día ideal para mostrar tus talentos, avanzar en proyectos personales o simplemente disfrutar de lo que te apasiona. Las conexiones con otras personas pueden traerte inspiración o nuevas oportunidades.

Virgo

La energía del día te saca de la rutina y te lleva a una mirada más profunda. Podrían surgir temas emocionales o familiares que requieren atención, pero no desde la preocupación, sino desde la comprensión. Es un buen momento para ordenar ideas y tomar decisiones más conscientes.

Libra

Las relaciones toman protagonismo. Te sentís más liviano para comunicar lo que pensás o sentís, lo que puede ayudarte a resolver tensiones o fortalecer vínculos. Es un día favorable para encuentros, charlas pendientes o simplemente disfrutar de la compañía sin presiones.

Escorpio

Es momento de revisar en qué estás invirtiendo tu energía. Podrías notar que das más de lo que recibís en ciertas situaciones. El día te impulsa a poner límites, reorganizar prioridades y recuperar tu equilibrio personal. Actuar con claridad será clave.

Sagitario

Con la Luna en tu signo, todo se intensifica. Sentís ganas de moverte, explorar, viajar o al menos planearlo. Es un día para reconectar con lo que te hace sentir libre. Sin embargo, también será importante escuchar y no actuar solo por impulso.

Capricornio

El mensaje es claro: bajar el ritmo. Venís con mucha carga y el día te pide soltar el control por un momento. Descansar, desconectar o simplemente cambiar el enfoque puede ayudarte a ver las cosas con mayor claridad y optimismo.

Acuario

Tu mente está activa y proyectada hacia el futuro. Es un excelente momento para compartir ideas, conectar con personas afines o pensar en nuevos proyectos. La clave estará en no apresurarte y darle estructura a lo que querés construir.

Piscis

El día te impulsa a mirar hacia adelante con más confianza. Podrías sentir que algo se acomoda internamente, dándote claridad sobre el próximo paso. Es un buen momento para confiar en tu intuición y animarte a avanzar en lo personal o profesional.

Con información del Nuevo Herald y Revista Para Ti 

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