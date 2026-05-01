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¿Qué trama Nodal? El cantante deja en blanco su cuenta de Instagram y desata polémica

El cantante mexicano eliminó fotos y videos de su cuenta oficial, cambió su foto de perfil y dejó solo emojis en su biografía, lo que desató rumores entre sus seguidores sobre un posible nuevo proyecto o era artística.

Stefany Beatriz Guzmán Nuñez

01/05/2026 12:07

México

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El cantautor mexicano Christian Nodal sorprendió a sus seguidores este viernes 1 de mayo tras borrar por completo todo el contenido de su cuenta oficial de Instagram, donde acumula más de 10 millones de seguidores.

En su perfil ya no aparecen fotos ni videos. Además, la biografía fue modificada y ahora solo incluye tres emojis: la bandera de México, un nopal y un corazón con llamas. También cambió su imagen de perfil, reemplazando su fotografía habitual por una imagen con la letra “N”, inicial de su apellido.

Perfil de Cristian Nodal en Instagam

Esto generó una ola de reacciones en redes sociales, donde fanáticos interpretan el cambio como el inicio de una nueva etapa musical del artista de regional mexicano, más que un retiro definitivo.

“Es el aviso de que algo grande está por estallar”, “Se viene una nueva era” y “Estamos listos para lo nuevo de Nodal”, son algunos de los comentarios que circulan entre sus seguidores.

El cambio ocurre mientras el intérprete de “Adiós, amor” continúa con su gira “Pal’ Cora Tour” y se mantiene en el foco mediático por aspectos de su vida personal, incluyendo su matrimonio con la cantante Ángela Aguilar.

Asimismo, el gesto coincide temporalmente con el lanzamiento reciente de una nueva canción de su expareja, la artista argentina Cazzu, titulada “Perdón si no te llamé”, lo que ha intensificado la conversación en redes en torno al entorno del cantante.

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