Fiscalía activa comisión especial por asesinato del decano del Tribunal Agroambiental

El decano del Tribunal Agroambiental de Bolivia, Víctor Hugo Claure Hinojoza, fue asesinado la noche del jueves en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, en un hecho violento que generó consternación en el sistema judicial del país.

De acuerdo con reportes preliminares, el ataque ocurrió en el cuarto anillo, a la altura de la avenida Busch, cuando un hombre a bordo de una motocicleta disparó contra la autoridad judicial, causándole la muerte en el lugar.

Tras conocerse el crimen, la Fiscalía General del Estado informó que activó de manera inmediata todos los mecanismos investigativos para esclarecer lo sucedido.

Asimismo, se dispuso el despliegue de una comisión de fiscales y peritos del Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF), quienes trabajarán en una investigación exhaustiva y minuciosa para identificar a los autores materiales e intelectuales del asesinato.

“El Ministerio Público garantiza que este caso será investigado con la rigurosidad que corresponde, con el respeto que merece la familia de la víctima y con la responsabilidad que exige la sociedad”, señala parte del comunicado oficial.

La Fiscalía también expresó sus condolencias a los familiares de Claure Hinojoza, señalando que este hecho no solo enluta a una familia, sino también al sistema de justicia boliviano.

Se aguarda un informe oficial de las autoridades policiales y del Ministerio Público sobre los avances de la investigación.

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