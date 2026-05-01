TEMAS DE HOY:
asesinato decano del tribunal agroambiental decano tribunal agroambiental Balacera

22ºC Santa Cruz de la Sierra

3ºC La Paz

10ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Policial

Fiscalía activa comisión especial por asesinato del decano del Tribunal Agroambiental

La institución informó que se activaron de inmediato los mecanismos investigativos y se desplazó una comisión de fiscales y peritos del IDIF para esclarecer el asesinato de Víctor Hugo Claure en Santa Cruz.

Stefany Beatriz Guzmán Nuñez

01/05/2026 6:58

Fiscalía refuerza investigación por asesinato en Santa Cruz
Santa Cruz, Bolivia

Escuchar esta nota

El decano del Tribunal Agroambiental de Bolivia, Víctor Hugo Claure Hinojoza, fue asesinado la noche del jueves en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, en un hecho violento que generó consternación en el sistema judicial del país.

De acuerdo con reportes preliminares, el ataque ocurrió en el cuarto anillo, a la altura de la avenida Busch, cuando un hombre a bordo de una motocicleta disparó contra la autoridad judicial, causándole la muerte en el lugar.

Tras conocerse el crimen, la Fiscalía General del Estado informó que activó de manera inmediata todos los mecanismos investigativos para esclarecer lo sucedido.

Asimismo, se dispuso el despliegue de una comisión de fiscales y peritos del Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF), quienes trabajarán en una investigación exhaustiva y minuciosa para identificar a los autores materiales e intelectuales del asesinato.

“El Ministerio Público garantiza que este caso será investigado con la rigurosidad que corresponde, con el respeto que merece la familia de la víctima y con la responsabilidad que exige la sociedad”, señala parte del comunicado oficial.

La Fiscalía también expresó sus condolencias a los familiares de Claure Hinojoza, señalando que este hecho no solo enluta a una familia, sino también al sistema de justicia boliviano.

Se aguarda un informe oficial de las autoridades policiales y del Ministerio Público sobre los avances de la investigación.

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Tags
Comentarios

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

06:00

El mañanero

09:25

Plim plim

09:30

Sabores bolivianos

12:00

Super deportivo

12:25

Notivisión

14:00

Amor de mi vida

PUBLICIDAD

Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

06:00

El mañanero

09:25

Plim plim

09:30

Sabores bolivianos

12:00

Super deportivo

12:25

Notivisión

14:00

Amor de mi vida

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD