La competencia sube de nivel en “La Gran Batalla – Duelo de Voces”. Con jueces más exigentes y el voto secreto en juego, tres talentos se enfrentan en una noche que puede cambiarlo todo.
30/04/2026 19:46
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Llega una nueva noche de competencia en La Gran Batalla – Duelo de Voces, el programa de talento que está conquistando la televisión boliviana. Esta vez, tres participantes subirán al escenario con un solo objetivo: brillar, convencer al jurado y mantenerse lejos de la temida zona de riesgo.
Esta noche, el escenario recibe a:
Natalia Alcázar, del equipo de Franklin Trigo y Maisa Roca
Enrique Cuéllar, del equipo de Juanpi Ojeda y Lilibeth Temo
Luis Urgel, del equipo de Vanessa Añez y Carlos Pérez
El programa llega tras una gala marcada por presentaciones irregulares, donde los errores no pasaron desapercibidos. Ahora, la exigencia es mayor: los jueces se han mostrado más estrictos que nunca y no están dispuestos a perdonar fallas.
Además, la tensión crece con el voto secreto de Tito Larenti, que será revelado este viernes y podría cambiar el rumbo de la competencia.
La consigna es clara: darlo todo o quedarse atrás.
No te pierdas ni un segundo de esta noche cargada de talento, emoción y sorpresas. También puedes seguir todos los detalles en redes sociales y en el canal de YouTube del programa.
Arrancamos a las 20:45. Prepárate para un show de alto impacto.
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