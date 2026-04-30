Llega una nueva noche de competencia en La Gran Batalla – Duelo de Voces, el programa de talento que está conquistando la televisión boliviana. Esta vez, tres participantes subirán al escenario con un solo objetivo: brillar, convencer al jurado y mantenerse lejos de la temida zona de riesgo.

Esta noche, el escenario recibe a:

Natalia Alcázar, del equipo de Franklin Trigo y Maisa Roca

Enrique Cuéllar, del equipo de Juanpi Ojeda y Lilibeth Temo

Luis Urgel, del equipo de Vanessa Añez y Carlos Pérez

El programa llega tras una gala marcada por presentaciones irregulares, donde los errores no pasaron desapercibidos. Ahora, la exigencia es mayor: los jueces se han mostrado más estrictos que nunca y no están dispuestos a perdonar fallas.

Además, la tensión crece con el voto secreto de Tito Larenti, que será revelado este viernes y podría cambiar el rumbo de la competencia.

La consigna es clara: darlo todo o quedarse atrás.

No te pierdas ni un segundo de esta noche cargada de talento, emoción y sorpresas. También puedes seguir todos los detalles en redes sociales y en el canal de YouTube del programa.

Arrancamos a las 20:45. Prepárate para un show de alto impacto.

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