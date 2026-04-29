Andrés Gonzales cerró la noche con críticas y un puntaje que lo deja en duda

La primera noche de la semana en Duelo de Voces terminó con la presentación de Andrés Gonzales, integrante del equipo de Maisa Roca y Franklin Trigo, quien subió al escenario con una propuesta arriesgada que no logró conquistar al jurado.

El participante interpretó “Me enamora”, del artista Juanes, en una fusión de regional mexicano y pop. Aunque la puesta buscaba destacar por su energía y ritmo, la ejecución presentó fallas que fueron señaladas por los evaluadores.

Diego Ríos fue el más crítico con la actuación y apuntó directamente a problemas técnicos.

“Hubo muchas desafinaciones y demasiado ruido. No fue una buena presentación. Después de la semana anterior, esto es el polo opuesto. No me gustó para nada”, afirmó.

Marco Veizaga coincidió en la evaluación y destacó que la presentación careció de solidez.

“Fue una versión un poco tropezada, incompleta en la interpretación. La vara quedó alta por lo anterior y hoy no sentí lo mismo”, señaló.

Por su parte, Alenir Echeverría observó dificultades en el manejo de la respiración y la afinación.

“La primera parte no estuvo bien, faltó aire. Intentaste reponerte, pero esa seguridad jugó en tu contra. A mí no me gustó”, comentó.

Finalmente, Tito Larenti hizo un llamado a reconocer los límites y trabajar desde ahí.

“Hay que tener cuidado con la respiración. Uno debe saber cuáles son sus limitaciones y elegir lo que mejor le funcione”, indicó.

Tras las devoluciones, el puntaje promedio —sin considerar el voto secreto— fue de 4.3, una calificación baja que lo deja en una situación de incertidumbre dentro de la competencia.

Al despedirse del escenario, Andrés reconoció que aún hay aspectos por mejorar y dejó en claro que seguirá trabajando para recuperar su nivel.

La competencia avanza y cada presentación será clave para definir quiénes logran mantenerse en carrera.

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