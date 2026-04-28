¡Imperdible! PSG y Bayern abren una semifinal de alto voltaje en la Champions

Choque de gigantes en Europa. Paris Saint-Germain y Bayern Munich se enfrentan este martes en el partido de ida de las semifinales de la UEFA Champions League, en un duelo que muchos ya catalogan como una final adelantada.

El compromiso se disputará desde las 15:00 (hora boliviana) en uno de los encuentros más esperados de la temporada.

El conjunto parisino, dirigido por Luis Enrique, llega como vigente campeón de Europa y con la intención de dar un paso firme hacia la defensa del título.

“Estamos preparados para jugar esta semifinal ante el mejor equipo de Europa, pero queremos seguir siéndolo”, aseguró el técnico español en la previa.

Del otro lado, el Bayern Múnich arriba en un gran momento futbolístico. El equipo alemán, conducido por Vincent Kompany, acumula nueve victorias consecutivas y presume de un impresionante poder ofensivo, con 167 goles en 49 partidos en todas las competiciones.

“El PSG es el mayor reto posible, pero nos gustan los desafíos”, afirmó Kompany, anticipando un duelo de alto nivel.

El ganador de esta serie se medirá en la final ante el vencedor del cruce entre Atlético de Madrid y Arsenal, en otra llave que promete emociones.

Con figuras de talla mundial y estilos ofensivos, el PSG y el Bayern prometen un espectáculo digno de Champions… donde solo uno dará el primer golpe rumbo a la gran final.

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