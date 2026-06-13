Cristiano Ronaldo y Portugal ya están en Estados Unidos para disputar el Mundial

La selección de Portugal aterrizó este viernes con Cristiano Ronaldo a la cabeza en Palm Beach (Florida), sede de su concentración en Estados Unidos durante la fase de grupos del Mundial 2026.



La selección portuguesa tocó tierra en el Aeropuerto Internacional de Palm Beach y subió a un autobús que los trasladó hasta el lujoso Four Seasons Resort Palm Beach, el hotel en el que se alojarán los jugadores al menos durante la primera fase.



El combinado luso entrenará un poco más hacia el interior, en unas instalaciones ubicadas en la también elitista localidad de Palm Beach Gardens, que ya fueron personalizadas para recibir a los jugadores.



El primer entrenamiento en suelo americano tendrá lugar este sábado, cuatro días antes del estreno de Portugal en el Mundial contra República Democrática del Congo en Houston (Texas).



La escuadra capitaneada por Cristiano Ronaldo quedó encuadrada en el grupo K, junto a Colombia y Uzbekistán, además del conjunto africano.



Houston será también la sede de su segundo partido de la primera fase, en el que se cruzarán con Uzbekistán, mientras que el último les enfrentará a Colombia en Miami, a escasos kilómetros de su lugar de concentración.



Portugal es una de las últimas selecciones que faltaban por viajar a Norteamérica para la disputa del Mundial, que comenzó ayer en México.

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