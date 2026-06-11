¡Arranca el sueño mundialista! Revisa la conformación de los grupos del Mundial 2026

La Copa del Mundo 2026 ya puso a rodar la ilusión de millones de aficionados. Con 48 selecciones participantes por primera vez en la historia, el torneo presenta una fase de grupos renovada, con duelos que prometen emociones desde la primera jornada.

Potencias tradicionales como Brasil, Argentina, Francia, España, Alemania, Portugal e Inglaterra compartirán escenario con selecciones que buscan dar la sorpresa y escribir páginas históricas en el torneo más importante del planeta.

Grupo A

México

Sudáfrica

Corea del Sur

República Checa

Grupo B

Canadá

Qatar

Suiza

Bosnia y Herzegovina

Grupo C

Brasil

Marruecos

Haití

Escocia

Grupo D

Estados Unidos

Paraguay

Australia

Turquía

Grupo E

Alemania

Curazao

Costa de Marfil

Ecuador

Grupo F

Países Bajos

Japón

Túnez

Suecia

Grupo G

Bélgica

Egipto

Irán

Nueva Zelanda

Grupo H

España

Cabo Verde

Arabia Saudita

Uruguay

Grupo I

Francia

Senegal

Noruega

Irak

Grupo J

Argentina

Argelia

Austria

Jordania

Grupo K

Portugal

Uzbekistán

Colombia

República Democrática del Congo

Grupo L

Inglaterra

Croacia

Ghana

Panamá

Los grupos más atractivos

Entre las zonas que generan mayor expectativa destacan el Grupo H, con España y Uruguay como protagonistas; el Grupo I, donde Francia se medirá ante una peligrosa Senegal; y el Grupo K, que enfrentará a Portugal con una Colombia que llega con aspiraciones de avanzar lejos en el torneo.

Por su parte, el Grupo J tendrá todas las miradas puestas en Argentina, vigente campeona mundial, que buscará comenzar con autoridad frente a Argelia, Austria y Jordania.

OJO CON LOS HORARIOS EN BOLIVIA

Los partidos del Mundial se disputarán en distintas ciudades de México, Estados Unidos y Canadá. Debido a las diferencias horarias entre las sedes, los encuentros se podrán seguir en Bolivia desde horas de la mañana hasta la noche.

Todos los horarios oficiales que se publiquen para los partidos deberán ser convertidos a hora boliviana (GMT-4), por lo que se recomienda verificar cada programación antes de los encuentros.

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