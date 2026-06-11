¡Arranca el sueño mundialista! Revisa la conformación de los grupos del Mundial 2026

Brasil, Argentina, Francia, España, Alemania e Inglaterra ya conocen a sus rivales en la fase de grupos. El Mundial 2026 arranca con cruces imperdibles, selecciones debutantes y varios candidatos al título que buscarán dar el primer golpe.
11/06/2026 14:10
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La Copa del Mundo 2026 ya puso a rodar la ilusión de millones de aficionados. Con 48 selecciones participantes por primera vez en la historia, el torneo presenta una fase de grupos renovada, con duelos que prometen emociones desde la primera jornada.
Potencias tradicionales como Brasil, Argentina, Francia, España, Alemania, Portugal e Inglaterra compartirán escenario con selecciones que buscan dar la sorpresa y escribir páginas históricas en el torneo más importante del planeta.
Grupo A
México
Sudáfrica
Corea del Sur
República Checa
Grupo B
Canadá
Qatar
Suiza
Bosnia y Herzegovina
Grupo C
Brasil
Marruecos
Haití
Escocia
Grupo D
Estados Unidos
Paraguay
Australia
Turquía
Grupo E
Alemania
Curazao
Costa de Marfil
Ecuador
Grupo F
Países Bajos
Japón
Túnez
Suecia
Grupo G
Bélgica
Egipto
Irán
Nueva Zelanda
Grupo H
España
Cabo Verde
Arabia Saudita
Uruguay
Grupo I
Francia
Senegal
Noruega
Irak
Grupo J
Argentina
Argelia
Austria
Jordania
Grupo K
Portugal
Uzbekistán
Colombia
República Democrática del Congo
Grupo L
Inglaterra
Croacia
Ghana
Panamá
Los grupos más atractivos
Entre las zonas que generan mayor expectativa destacan el Grupo H, con España y Uruguay como protagonistas; el Grupo I, donde Francia se medirá ante una peligrosa Senegal; y el Grupo K, que enfrentará a Portugal con una Colombia que llega con aspiraciones de avanzar lejos en el torneo.
Por su parte, el Grupo J tendrá todas las miradas puestas en Argentina, vigente campeona mundial, que buscará comenzar con autoridad frente a Argelia, Austria y Jordania.
OJO CON LOS HORARIOS EN BOLIVIA
Los partidos del Mundial se disputarán en distintas ciudades de México, Estados Unidos y Canadá. Debido a las diferencias horarias entre las sedes, los encuentros se podrán seguir en Bolivia desde horas de la mañana hasta la noche.
Todos los horarios oficiales que se publiquen para los partidos deberán ser convertidos a hora boliviana (GMT-4), por lo que se recomienda verificar cada programación antes de los encuentros.
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