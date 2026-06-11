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Mundial 2026

¡Arranca el sueño mundialista! Revisa la conformación de los grupos del Mundial 2026

Brasil, Argentina, Francia, España, Alemania e Inglaterra ya conocen a sus rivales en la fase de grupos. El Mundial 2026 arranca con cruces imperdibles, selecciones debutantes y varios candidatos al título que buscarán dar el primer golpe.

Red Uno de Bolivia

11/06/2026 14:10

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¿Quién tiene el grupo más difícil? Así quedó el Mundial 2026
Mundo

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La Copa del Mundo 2026 ya puso a rodar la ilusión de millones de aficionados. Con 48 selecciones participantes por primera vez en la historia, el torneo presenta una fase de grupos renovada, con duelos que prometen emociones desde la primera jornada.

Potencias tradicionales como Brasil, Argentina, Francia, España, Alemania, Portugal e Inglaterra compartirán escenario con selecciones que buscan dar la sorpresa y escribir páginas históricas en el torneo más importante del planeta.

Grupo A

 México
 Sudáfrica
 Corea del Sur
 República Checa

Grupo B

 Canadá
 Qatar
 Suiza
 Bosnia y Herzegovina

Grupo C

 Brasil
 Marruecos
 Haití
 Escocia

Grupo D

 Estados Unidos
 Paraguay
 Australia
 Turquía

Grupo E

 Alemania
 Curazao
 Costa de Marfil
 Ecuador

Grupo F

 Países Bajos
 Japón
 Túnez
 Suecia

Grupo G

 Bélgica
 Egipto
 Irán
 Nueva Zelanda

Grupo H

 España
 Cabo Verde
 Arabia Saudita
 Uruguay

Grupo I

 Francia
 Senegal
 Noruega
 Irak

Grupo J

 Argentina
 Argelia
 Austria
 Jordania

Grupo K

 Portugal
 Uzbekistán
 Colombia
 República Democrática del Congo

Grupo L

 Inglaterra
 Croacia
 Ghana
 Panamá

Los grupos más atractivos

Entre las zonas que generan mayor expectativa destacan el Grupo H, con España y Uruguay como protagonistas; el Grupo I, donde Francia se medirá ante una peligrosa Senegal; y el Grupo K, que enfrentará a Portugal con una Colombia que llega con aspiraciones de avanzar lejos en el torneo.

Por su parte, el Grupo J tendrá todas las miradas puestas en Argentina, vigente campeona mundial, que buscará comenzar con autoridad frente a Argelia, Austria y Jordania.

OJO CON LOS HORARIOS EN BOLIVIA

Los partidos del Mundial se disputarán en distintas ciudades de México, Estados Unidos y Canadá. Debido a las diferencias horarias entre las sedes, los encuentros se podrán seguir en Bolivia desde horas de la mañana hasta la noche.

Todos los horarios oficiales que se publiquen para los partidos deberán ser convertidos a hora boliviana (GMT-4), por lo que se recomienda verificar cada programación antes de los encuentros.

Mira la programación en Red Uno Play

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