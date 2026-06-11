¿Te apareció el símbolo "Ө" en tu Android? Esto es lo que significa y por qué no deberías ignorarlo

Los teléfonos Android muestran una gran cantidad de íconos en la parte superior de la pantalla. Algunos son fáciles de reconocer, como los de la batería, la señal o el WiFi. Sin embargo, hay otros que suelen generar dudas entre los usuarios.

Uno de los más llamativos es el símbolo "Ө", que en ocasiones aparece junto a los indicadores habituales del dispositivo. Aunque muchas personas piensan que se trata de un error o una función desconocida, en realidad tiene una explicación muy sencilla.

¿Qué significa el símbolo "Ө" en Android?

De acuerdo con el portal especializado Xataka Móvil, este ícono indica que el modo "No molestar" está activado.

Se trata de una herramienta diseñada para reducir interrupciones y silenciar llamadas, mensajes, notificaciones y otras alertas del teléfono, según la configuración que haya elegido el usuario.

Por esta razón, si tu celular dejó de sonar repentinamente o parece no avisarte cuando recibes mensajes, es posible que este modo esté funcionando sin que lo hayas notado.

¿Por qué puede activarse sin darte cuenta?

Una de las principales causas de confusión es que el modo "No molestar" puede activarse accidentalmente.

En la mayoría de los dispositivos Android, esta función se encuentra entre los accesos rápidos que aparecen al deslizar el dedo desde la parte superior de la pantalla. Un simple toque involuntario puede ser suficiente para habilitarla.

Qué sucede cuando está activado

Dependiendo de la configuración, el modo "No molestar" puede provocar que:

Las llamadas entrantes no emitan sonido.

Los mensajes de WhatsApp lleguen sin notificaciones.

Algunas aplicaciones silencien sus alertas.

Los juegos funcionen sin audio.

La vibración quede desactivada.

No obstante, Android permite configurar excepciones para determinados contactos o aplicaciones consideradas importantes.

Cómo quitar el símbolo "Ө"

Si deseas volver a recibir todas las alertas normalmente, puedes desactivar la función de forma rápida desde el panel de accesos directos.

Solo debes deslizar hacia abajo la pantalla y tocar nuevamente el botón de "No molestar". El símbolo desaparecerá automáticamente.

También puedes hacerlo desde los ajustes del teléfono:

Ingresa a Ajustes. Selecciona "Sonido y vibración". Pulsa "No molestar". Desactiva la función.

Un pequeño ícono que puede explicar muchos problemas

Antes de pensar que tu teléfono presenta una falla, revisa la barra superior de la pantalla.

Ese pequeño símbolo "Ө" puede ser el responsable de que no escuches llamadas, pierdas mensajes importantes o dejes pasar notificaciones sin darte cuenta.

Mira la programación en Red Uno Play