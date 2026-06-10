Así puedes personalizar tu WhatsApp con Lionel Messi para disfrutar al máximo el Mundial 2026

La fiebre del Mundial llegó a todos y puedes disfrutarlo como Lionel Messi desde tu celular, activando fácil y rápido estos trucos para personalizar tu WhatsApp con el ídolo futbolero.
Activa el Modo Mundial 2026 en WhatsApp
1. Cambiar el ícono de WhatsApp por uno de Messi
- Descargue e instale Nova Launcher desde Google Play Store.
- Busque el ícono de WhatsApp en la pantalla principal.
- Mantenga presionado hasta que aparezca el menú.
- Toque “Editar”.
- Elegí una imagen cuadrada de Messi, la camiseta número 10, el escudo de Argentina o una celebración mundialista.
- Ajuste la imagen y presione “Listo”.
2. Cambiar el fondo del teclado
- Abra WhatsApp e ingrese a cualquier conversación.
- Active el teclado y toque el ícono de configuración.
- Entre en “Temas” o “Mis temas”.
- Seleccione una imagen horizontal de Messi festejando un gol o con la camiseta argentina.
- Ajuste y confirme los cambios.
Fuente: TN
3. Configurar un fondo de pantalla temático para los chats
- Abra WhatsApp.
- Toque los tres puntos de la esquina superior derecha.
- Ingrese en “Ajustes” > “Chats” > “Fondo de pantalla”.
- Seleccione “Cambiar” > “Mis fotos”.
- Elegí una imagen vertical vinculada al Mundial 2026.
- Ajuste y toque “Establecer fondo de pantalla”.
Qué necesita para activar el Modo Mundial 2026 en WhatsApp
- La aplicación Nova Launcher (solo para Android).
- Una imagen cuadrada de Messi para el ícono.
- Una imagen horizontal para el teclado.
- Una imagen vertical para el fondo de los chats.
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