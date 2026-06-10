Así puedes personalizar tu WhatsApp con Lionel Messi para disfrutar al máximo el Mundial 2026

La fiebre del Mundial llegó a todos y puedes disfrutarlo como Lionel Messi desde tu celular, activando fácil y rápido estos trucos para personalizar tu WhatsApp con el ídolo futbolero.

Activa el Modo Mundial 2026 en WhatsApp

1. Cambiar el ícono de WhatsApp por uno de Messi

Descargue e instale Nova Launcher desde Google Play Store.

Busque el ícono de WhatsApp en la pantalla principal.

Mantenga presionado hasta que aparezca el menú.

Toque “Editar”.

Elegí una imagen cuadrada de Messi, la camiseta número 10, el escudo de Argentina o una celebración mundialista.

Ajuste la imagen y presione “Listo”.

2. Cambiar el fondo del teclado

Abra WhatsApp e ingrese a cualquier conversación.

Active el teclado y toque el ícono de configuración.

Entre en “Temas” o “Mis temas”.

Seleccione una imagen horizontal de Messi festejando un gol o con la camiseta argentina.

Ajuste y confirme los cambios.

Fuente: TN

3. Configurar un fondo de pantalla temático para los chats

Abra WhatsApp.

Toque los tres puntos de la esquina superior derecha.

Ingrese en “Ajustes” > “Chats” > “Fondo de pantalla”.

Seleccione “Cambiar” > “Mis fotos”.

Elegí una imagen vertical vinculada al Mundial 2026.

Ajuste y toque “Establecer fondo de pantalla”.

Qué necesita para activar el Modo Mundial 2026 en WhatsApp

La aplicación Nova Launcher (solo para Android).

Una imagen cuadrada de Messi para el ícono.

Una imagen horizontal para el teclado.

Una imagen vertical para el fondo de los chats.

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