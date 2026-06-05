¿Tu Smart TV limita la velocidad de internet? El detalle que pocos conocen

Conectar el televisor inteligente al router mediante un cable Ethernet suele ser la primera opción para evitar las molestas interrupciones de las redes inalámbricas. Sin embargo, una limitación física en el hardware de la mayoría de las Smart TV de última generación reduce drásticamente el potencial de la fibra óptica contratada.

El cuello de botella no se encuentra en el proveedor de internet ni en la calidad del cableado, sino en la propia tarjeta de red integrada del equipo. Este componente suele implementar el estándar Fast Ethernet, una tecnología que restringe la velocidad máxima de transferencia a unos 100 megabits por segundo.

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La realidad del consumo en plataformas de streaming

A pesar de que esta cifra puede parecer alarmante frente a las velocidades actuales, el impacto en las principales aplicaciones de streaming es mínimo. Plataformas reconocidas como Netflix o Disney+ exigen un promedio de entre 15 y 25 megabits por segundo para reproducir contenido en resolución 4K UHD de forma fluida.

Incluso los servicios de entretenimiento más exigentes, como HBO Max o Apple, recomiendan un margen que no supera los 50 megabits por segundo para garantizar una experiencia óptima. Por lo tanto, el puerto físico del televisor todavía deja un margen de seguridad suficiente para el consumo habitual de video bajo demanda.

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Estabilidad frente a velocidad punta

La verdadera ventaja del cableado tradicional frente a las conexiones inalámbricas radica en la consistencia de la señal frente a obstáculos físicos y saturación del entorno. Mientras que la red inalámbrica puede registrar velocidades puntuales más elevadas, también sufre variaciones constantes debido a muros gruesos y la interferencia de otros dispositivos domésticos.

La situación se vuelve crítica únicamente cuando el usuario intenta reproducir archivos extremadamente pesados desde un servidor de almacenamiento local. En los escenarios cotidianos de navegación y reproducción en línea, la estabilidad del cable Ethernet compensa con creces la pérdida de velocidad máxima.



Fuente: Ok Diario.

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