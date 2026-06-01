¡Cuidado con lo que escaneas! Así los ciberdelincuentes usan el wifi gratis y los QR para espiar y vaciar cuentas

La delincuencia digital ha encontrado un canal altamente efectivo en los hábitos más comunes de los usuarios, transformando los códigos QR en herramientas de fraude masivo. Esta modalidad criminal se propaga rápidamente en espacios públicos cotidianos mediante la superposición de pegatinas falsas en menús, gasolineras y parquímetros.

Al interactuar con estas plataformas adulteradas, las víctimas son redirigidas a portales web diseñados exclusivamente para capturar credenciales financieras o inyectar software malicioso. El peligro se intensifica notablemente para los usuarios de dispositivos con sistema operativo Android, quienes pueden perder el control total de sus terminales.

Anatomía del engaño en espacios públicos

El éxito de este vector de ataque radica principalmente en el desconocimiento generalizado de la población sobre la vulnerabilidad física de estos enlaces visuales. La mayoría de los ciudadanos no asume que un elemento impreso en un establecimiento comercial pueda comprometer de forma inmediata sus aplicaciones bancarias.

Estos códigos de acceso público son usados algunas veces para estafar a las personas.

Para mitigar este riesgo, resulta indispensable realizar una inspección táctil y visual del código impreso antes de proceder con cualquier lectura digital. Asimismo, ante la menor solicitud de información confidencial o formularios sospechosos, la instrucción es abortar la navegación y acudir manualmente a los canales oficiales.

El precio oculto del acceso libre

El escenario del fraude digital no se limita a los códigos impresos, sino que se extiende con igual gravedad hacia las redes de conectividad inalámbrica de acceso abierto. Bajo una fachada de conveniencia y gratuidad, estas conexiones públicas suelen operar como redes de captura de tráfico de datos personales.

Introducir credenciales o realizar transacciones financieras bajo estas coberturas inalámbricas expone los activos más valiosos del usuario ante terceros invisibles. La máxima seguridad en la era de la hiperconectividad exige prescindir de estas redes abiertas cuando se maneje información estrictamente sensible.

Fuente: El Heraldo de México.

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