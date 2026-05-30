Científicos advierten riesgo de megaterremoto de magnitud con riesgo de tsunami en el Pacífico

La posibilidad de que se registre un terremoto de magnitud 9 en las próximas décadas volvió a generar preocupación en la comunidad científica internacional. Un reciente informe del Servicio Geológico de Estados Unidos estima que existe entre un 10 % y un 15 % de probabilidad de que ocurra un evento de esa magnitud en la zona de subducción de Cascadia durante los próximos 50 años.

Esta región se encuentra entre el noroeste de Estados Unidos y Canadá, donde la placa de Juan de Fuca se desliza por debajo de la placa Norteamericana, generando una intensa actividad tectónica.

Los expertos advierten que, de producirse, podría tratarse de uno de los fenómenos sísmicos más destructivos del planeta, con capacidad de provocar fuertes sacudidas, tsunamis de gran magnitud, deslizamientos de tierra y cambios significativos en la línea costera.

Según el estudio, en esta zona ocurrieron al menos 19 grandes terremotos durante los últimos 10.000 años. El más reciente se registró en 1700 y tuvo una magnitud estimada de entre 8.7 y 9.2. Los investigadores lograron reconstruir ese evento a partir de evidencia geológica, árboles afectados por inundaciones y registros históricos de tsunami en Japón.

Aunque los científicos aclaran que no es posible predecir con exactitud cuándo ocurrirá un nuevo megaterremoto, recomiendan fortalecer las medidas de prevención, mejorar la infraestructura y promover planes de evacuación ante el riesgo de un eventual desastre natural.

El USGS insiste en que la preparación ciudadana será clave para reducir el impacto de uno de los eventos sísmicos más potentes que podría enfrentar la región del Pacífico en el futuro.

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