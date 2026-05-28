Meta lanza versiones "Plus" de WhatsApp, Instagram y Facebook: ¿Cuánto costarán y cuáles son sus funciones premium?

Meta dio un giro definitivo en su estrategia global con el lanzamiento oficial de WhatsApp Plus, Instagram Plus y Facebook Plus. Se trata de un ecosistema de suscripciones de pago mensuales diseñado para aquellos usuarios, creadores y profesionales que pasan más tiempo en las plataformas y demandan herramientas avanzadas de personalización, control de contenidos y estadísticas.

El acceso a estos planes se realiza de manera directa desde el menú de configuración de cada aplicación. El pago se gestiona a través de las tiendas oficiales de Google Play y App Store, por lo que no es necesario crear cuentas nuevas ni migrar a otras plataformas, según publica Infobae.

¿Cuánto costará cada suscripción?

Meta ha establecido tarifas diferenciadas para sus tres principales redes sociales:

WhatsApp Plus: 2,99 dólares al mes.

Instagram Plus: 3,99 dólares al mes.

Facebook Plus: 3,99 dólares al mes.

El despliegue de estas suscripciones no modificará el funcionamiento básico de las aplicaciones. Aquellos usuarios que decidan no pagar seguirán disfrutando de la experiencia estándar y gratuita de siempre, sin ningún tipo de restricción.

¿Qué funciones exclusivas incluye cada plataforma?

Cada plan "Plus" fue diseñado respondiendo a las necesidades de su propia comunidad:

Beneficios de WhatsApp Plus ($2,99/mes)

Gestión de chats: Permite fijar hasta 20 conversaciones prioritarias en la parte superior y crear listas personalizadas.

Estética exclusiva: Incluye 14 iconos diferentes para cambiar la imagen de la aplicación en el teléfono, además de nuevos temas y fondos de chat.

Multimedia y audio: Acceso a paquetes de stickers premium y a una biblioteca de 10 tonos de llamada exclusivos.

Beneficios de Instagram Plus ($3,99/mes)

Control de Historias: Permite publicar historias que duren más de las 24 horas habituales, usar un modo de vista previa y buscar elementos entre los espectadores.

Mayor alcance: Opción de destacar una historia a la semana para mejorar su visibilidad y crear listas de audiencia más allá de "mejores amigos".

Identidad visual: Fuentes exclusivas para el perfil, nuevos iconos para la app, anclaje de publicaciones y super reacciones animadas.

Beneficios de Facebook Plus ($3,99/mes)

Métricas profesionales: Acceso a estadísticas detalladas sobre el alcance de las publicaciones y la interacción de la audiencia.

Visibilidad: Herramientas para destacar contenidos y la posibilidad de anclar publicaciones clave en el perfil.

Interactividad: Mayor grado de personalización general y acceso a reacciones animadas avanzadas.

WhatsApp Plus permite personalizar temas, enviar stickers premium, elegir entre catorce iconos y fijar hasta 20 chats prioritarios en la aplicación. Foto: WABetaInfo.

Meta One: El siguiente nivel con Inteligencia Artificial

Para los usuarios más exigentes, empresas y creadores de contenido profesionales, Meta también anunció la fase de pruebas de Meta One. Esta categoría premium engloba todas las redes del grupo y potencia las capacidades de procesamiento de Meta AI para la creación de contenidos y análisis profundo de audiencias.

Meta One se dividirá en dos modalidades:

Meta One Plus: Con un costo inicial de 7,99 dólares al mes .

Meta One Premium: Dirigido al sector corporativo y avanzado por 19,99 dólares al mes.

Los precios de Meta One podrían variar levemente según el mercado y las normativas locales al momento de su despliegue definitivo.

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