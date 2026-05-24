¿Lo conoce? El truco de WhatsApp para escanear y enviar documentos en segundos

La necesidad de acudir a centros de copiado o utilizar aplicaciones externas para digitalizar un documento quedó en el pasado. La plataforma de mensajería instantánea incorporó una herramienta nativa que permite realizar este proceso de manera directa.

Esta nueva alternativa facilita el envío de archivos indispensables para trámites legales o administrativos desde el teléfono móvil. El sistema procesa la captura fotográfica y la convierte de manera automática en un documento con formato PDF.

Pasos para activar el escáner integrado

El procedimiento para utilizar esta herramienta es sumamente sencillo y requiere pocos pasos dentro de cualquier conversación. A continuación, se detalla el método para ejecutar la digitalización de forma correcta:

1. Ubicación: Coloque el papel físico sobre una superficie estable y despejada.

2. Acceso: Ingrese al chat del destinatario y presione el ícono del clip en la barra inferior.

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3. Selección: Seleccione la opción 'Documento' y elija la alternativa denominada 'Escanear documento'.

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4. Captura: Encuadre el papel en el recuadro azul para que el sistema tome la fotografía de forma automática o manual.

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5. Edición: Aplique los filtros de limpieza, recorte o rotación necesarios antes de continuar.

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6. Envío: Presione el botón 'Siguiente' para transformar la imagen en PDF y confirme la acción con el botón de enviar.

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La aplicación permite añadir múltiples páginas a un mismo archivo antes de consolidar el envío definitivo. El documento resultante se almacenará de manera inmediata en la ventana del chat seleccionado.

Recomendaciones para obtener la mejor calidad visual

Aunque la herramienta no reemplaza la precisión de un escáner industrial, su utilidad es ideal para gestiones que requieren inmediatez. Para garantizar que el texto sea completamente legible, es fundamental seguir ciertas pautas técnicas.

Organizar los papeles sobre superficies totalmente planas para evitar arrugas que distorsionen las letras.

Asegurar una iluminación ambiental óptima debido a que esta función no activa el flash del dispositivo de forma predeterminada.

Eliminar las capturas defectuosas antes de finalizar el proceso para evitar archivos innecesarios.

Ajustar las herramientas de contraste y color con el fin de resaltar los caracteres impresos.

Verificar minuciosamente cada hoja del archivo PDF antes de presionar el botón de despacho.

Innovaciones en el sector comercial de la aplicación

Los cambios tecnológicos de la empresa Meta también apuntan a mejorar los canales de comunicación de las cuentas corporativas. El dinamismo actual del comercio digital exige herramientas que reduzcan los errores manuales en los procesos de compra.

Por esta razón, la variante WhatsApp Business incorporará una opción diseñada para facilitar el intercambio de datos bancarios. Los usuarios podrán transferir información financiera estructurada mediante tarjetas de datos especiales que aparecerán en el chat.

Fuente: Expansión.

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