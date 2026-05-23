Joven que estuvo en coma 18 días aseguró haber visto a Jesús: así lo describe

La historia de Gabe Poirot, un joven estadounidense de 20 años que asegura haber visto a Jesús durante un coma de 18 días, se volvió viral y genera millones de reacciones en redes sociales.

Actualmente es pastor, evangelista e influencer cristiano, donde comparte el testimonio que asegura cambió su vida.

Gabe Poirot. Foto: Unilad.com

Todo comenzó tras un grave accidente mientras descendía una colina en un monopatín eléctrico a aproximadamente 50 kilómetros por hora. El joven perdió el control del vehículo y salió expulsado, golpeando fuertemente su cabeza contra una acera.

Al no llevar casco, sufrió un severo traumatismo craneoencefálico y permaneció en coma durante más de dos semanas.

El joven relató haber visto una ciudad llena de luz, amor y una intensa sensación de paz. En medio de esa experiencia, asegura que se encontró cara a cara con Jesús.

Imagen creada por IA según la descripción dada por Gabe Poirot

Uno de los aspectos que más ha llamado la atención de su historia es la descripción física que hace sobre esa figura. Según explicó, Jesús tenía rasgos propios de Oriente Medio, piel oscura, cabello de longitud media ligeramente rizado y aparentaba una edad cercana a los 33 años.

“Puedo asegurarles que no hay ninguna imagen que puedan tener en sus manos que le haga justicia”, expresó Poirot en una entrevista al recordar aquella experiencia.

Contra los pronósticos médicos, Gabe despertó y logró recuperarse. Desde entonces utiliza plataformas como YouTube y TikTok para compartir mensajes de fe y relatar la experiencia que, según afirma, transformó su vida por completo.

Mira la programación en Red Uno Play