Nuevo video de un supuesto OVNI captado en el cielo es viral en redes

Las imágenes, difundidas a través de redes sociales, muestran un objeto redondo desplazándose por el cielo, lo que reactivó las especulaciones sobre la posible presencia de un Objeto Volador No Identificado (OVNI).

El material rápidamente se viralizó en distintas plataformas digitales, donde usuarios debatieron sobre el origen del objeto y la posibilidad de que se trate de tecnología no identificada.

Un fenómenos que cada vez se normaliza mucho más desde la desclasificación de archivos del gobierno estadounidense donde se admitió la existencia del mismo como una realidad vivida desde hacía muchas décadas.

No todo es lo que parece

Sin embargo, especialistas recuerdan que este tipo de registros pueden tener distintas explicaciones, desde pruebas militares y fenómenos atmosféricos hasta errores de percepción o manipulación audiovisual, por lo que recomiendan verificar siempre la fuente original del material antes de compartirlo en redes sociales.

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