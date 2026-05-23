Nuevo video de un supuesto OVNI captado en el cielo es viral en redes

Un nuevo video difundido por redes sociales volvió a generar debate sobre fenómenos aéreos no identificados, luego de que se observara un objeto realizando movimientos inusuales en el cielo.
23/05/2026 10:41
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El material rápidamente se viralizó en distintas plataformas digitales, donde usuarios debatieron sobre el origen del objeto y la posibilidad de que se trate de tecnología no identificada.
Un fenómenos que cada vez se normaliza mucho más desde la desclasificación de archivos del gobierno estadounidense donde se admitió la existencia del mismo como una realidad vivida desde hacía muchas décadas.
No todo es lo que parece
Sin embargo, especialistas recuerdan que este tipo de registros pueden tener distintas explicaciones, desde pruebas militares y fenómenos atmosféricos hasta errores de percepción o manipulación audiovisual, por lo que recomiendan verificar siempre la fuente original del material antes de compartirlo en redes sociales.
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