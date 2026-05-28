Exposición al sol y quemaduras elevan riesgo de cáncer de piel, advierten especialistas

Los casos de cáncer de piel continúan aumentando en México y especialistas advierten que muchas personas siguen subestimando los riesgos de la exposición prolongada al sol.

De acuerdo con datos de la Secretaría de Salud y del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), durante 2024 el cáncer de piel se convirtió en el tipo de cáncer más frecuente en el país.

Las autoridades señalaron que el incremento preocupa especialmente en estados como:

Ciudad de México

Baja California Sur

Jalisco

Nuevo León

Colima

Mientras tanto, Guerrero, Nuevo León y Zacatecas reportan incrementos superiores al 250% en la frecuencia de casos.

El melanoma, el más peligroso

Especialistas explicaron que el melanoma es uno de los tipos más agresivos de cáncer de piel y representa cerca del 80% de las muertes relacionadas con esta enfermedad.

Cada año se diagnostican entre 11 mil y 16 mil nuevos casos en México.

Sin embargo, médicos aclaran que si se detecta a tiempo, la probabilidad de curación puede superar el 90%.

Factores de riesgo

Entre las principales causas asociadas al cáncer de piel están:

Exposición prolongada al sol

Rayos ultravioleta

Quemaduras solares en la infancia

Piel clara y ojos claros

Antecedentes familiares

Lunares irregulares

Consumo de alcohol combinado con exposición solar

Actividades frecuentes al aire libre

Las autoridades recordaron que el riesgo existe incluso fuera de vacaciones o visitas a la playa, ya que la exposición solar diaria también puede provocar daños acumulativos.

La regla ABCDE para detectar señales de alerta

La Sociedad Americana del Cáncer recomienda observar los lunares utilizando la llamada regla ABCDE:

A de Asimetría: una mitad del lunar es diferente a la otra.

una mitad del lunar es diferente a la otra. B de Bordes: irregulares, dentados o poco definidos.

irregulares, dentados o poco definidos. C de Color: tonos distintos dentro del mismo lunar.

tonos distintos dentro del mismo lunar. D de Diámetro: mayor a 6 milímetros.

mayor a 6 milímetros. E de Evolución: cambios en tamaño, forma o color.

Los especialistas recomiendan acudir inmediatamente a revisión médica si se detecta cualquiera de estas señales.

¿Cómo prevenirlo?

Para reducir riesgos, médicos aconsejan:

Usar protector solar diariamente

Evitar exposición directa entre las 10:00 y 17:00

Utilizar sombreros y ropa protectora

Mantener vigilancia sobre lunares y manchas

Evitar quemaduras solares

La detección temprana sigue siendo la principal herramienta para combatir esta enfermedad.

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