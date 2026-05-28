TEMAS DE HOY:
PUBLICIDAD
Internacional

Exposición al sol y quemaduras elevan riesgo de cáncer de piel, advierten especialistas

Autoridades sanitarias de México alertaron sobre el aumento de casos de cáncer de piel en el país y pidieron reforzar medidas de prevención, especialmente durante temporadas de calor y alta exposición solar.

Red Uno de Bolivia

28/05/2026 14:19

Agregar Reduno en
Exposición al sol y quemaduras elevan riesgo de cáncer de piel, advierten especialistas. Imagen de referencia CDC.
México

Escuchar esta nota

Los casos de cáncer de piel continúan aumentando en México y especialistas advierten que muchas personas siguen subestimando los riesgos de la exposición prolongada al sol.

De acuerdo con datos de la Secretaría de Salud y del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), durante 2024 el cáncer de piel se convirtió en el tipo de cáncer más frecuente en el país.

Las autoridades señalaron que el incremento preocupa especialmente en estados como:

  • Ciudad de México
  • Baja California Sur
  • Jalisco
  • Nuevo León
  • Colima

Mientras tanto, Guerrero, Nuevo León y Zacatecas reportan incrementos superiores al 250% en la frecuencia de casos.

El melanoma, el más peligroso

Especialistas explicaron que el melanoma es uno de los tipos más agresivos de cáncer de piel y representa cerca del 80% de las muertes relacionadas con esta enfermedad.

Cada año se diagnostican entre 11 mil y 16 mil nuevos casos en México.

Sin embargo, médicos aclaran que si se detecta a tiempo, la probabilidad de curación puede superar el 90%.

Factores de riesgo

Entre las principales causas asociadas al cáncer de piel están:

  • Exposición prolongada al sol
  • Rayos ultravioleta
  • Quemaduras solares en la infancia
  • Piel clara y ojos claros
  • Antecedentes familiares
  • Lunares irregulares
  • Consumo de alcohol combinado con exposición solar
  • Actividades frecuentes al aire libre

Las autoridades recordaron que el riesgo existe incluso fuera de vacaciones o visitas a la playa, ya que la exposición solar diaria también puede provocar daños acumulativos.

La regla ABCDE para detectar señales de alerta

La Sociedad Americana del Cáncer recomienda observar los lunares utilizando la llamada regla ABCDE:

  • A de Asimetría: una mitad del lunar es diferente a la otra.
  • B de Bordes: irregulares, dentados o poco definidos.
  • C de Color: tonos distintos dentro del mismo lunar.
  • D de Diámetro: mayor a 6 milímetros.
  • E de Evolución: cambios en tamaño, forma o color.

Los especialistas recomiendan acudir inmediatamente a revisión médica si se detecta cualquiera de estas señales.

¿Cómo prevenirlo?

Para reducir riesgos, médicos aconsejan:

  • Usar protector solar diariamente
  • Evitar exposición directa entre las 10:00 y 17:00
  • Utilizar sombreros y ropa protectora
  • Mantener vigilancia sobre lunares y manchas
  • Evitar quemaduras solares

La detección temprana sigue siendo la principal herramienta para combatir esta enfermedad.

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD
Comentarios

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD