Exposición al sol y quemaduras elevan riesgo de cáncer de piel, advierten especialistas

Autoridades sanitarias de México alertaron sobre el aumento de casos de cáncer de piel en el país y pidieron reforzar medidas de prevención, especialmente durante temporadas de calor y alta exposición solar.
28/05/2026 14:19
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Los casos de cáncer de piel continúan aumentando en México y especialistas advierten que muchas personas siguen subestimando los riesgos de la exposición prolongada al sol.
De acuerdo con datos de la Secretaría de Salud y del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), durante 2024 el cáncer de piel se convirtió en el tipo de cáncer más frecuente en el país.
Las autoridades señalaron que el incremento preocupa especialmente en estados como:
Mientras tanto, Guerrero, Nuevo León y Zacatecas reportan incrementos superiores al 250% en la frecuencia de casos.
El melanoma, el más peligroso
Especialistas explicaron que el melanoma es uno de los tipos más agresivos de cáncer de piel y representa cerca del 80% de las muertes relacionadas con esta enfermedad.
Cada año se diagnostican entre 11 mil y 16 mil nuevos casos en México.
Sin embargo, médicos aclaran que si se detecta a tiempo, la probabilidad de curación puede superar el 90%.
Factores de riesgo
Entre las principales causas asociadas al cáncer de piel están:
Las autoridades recordaron que el riesgo existe incluso fuera de vacaciones o visitas a la playa, ya que la exposición solar diaria también puede provocar daños acumulativos.
La regla ABCDE para detectar señales de alerta
La Sociedad Americana del Cáncer recomienda observar los lunares utilizando la llamada regla ABCDE:
Los especialistas recomiendan acudir inmediatamente a revisión médica si se detecta cualquiera de estas señales.
¿Cómo prevenirlo?
Para reducir riesgos, médicos aconsejan:
La detección temprana sigue siendo la principal herramienta para combatir esta enfermedad.
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