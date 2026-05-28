Lo que comenzó como una divertida experiencia turística terminó convirtiéndose en una escena de caos y desesperación.

Un grupo de visitantes intentó acercarse y jugar con una manada de monos en Tailandia utilizando máscaras para interactuar con los animales y grabar videos cerca de ellos.

Durante varios segundos, todo parecía tranquilo y hasta divertido.

Sin embargo, la situación cambió por completo cuando apareció el macho dominante de la manada.

Según se observa en las imágenes viralizadas en redes sociales, el animal reaccionó de manera agresiva al notar la presencia de los turistas, provocando tensión inmediata entre los presentes.

En cuestión de segundos, los visitantes comenzaron a correr desesperadamente para escapar mientras los monos avanzaban hacia ellos.

Los gritos, las corridas y el intento por alejarse rápidamente quedaron registrados en video y comenzaron a circular masivamente en plataformas digitales.

Muchos usuarios reaccionaron sorprendidos por el comportamiento de los animales, mientras otros recordaron que los monos pueden volverse territoriales y agresivos cuando sienten amenazas o invasión de su espacio.

El clip rápidamente se volvió viral y acumuló miles de reproducciones y comentarios en redes sociales.

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