Día de la Madre: Ian Vega recuerda que iba al colegio sin recreo

Ian Vega compartió una entrañable anécdota sobre su infancia en el marco del Día de la Madre. Relató cómo, viviendo justo al frente del colegio donde estudiaba, su mamá siempre lo llevaba tarde a clases, muchas veces sin que pudiera disfrutar del recreo.

“Mientras más cerca vivís del colegio, más tarde llegás. Y sin recreo, así apurado”, recordó Vega, señalando que esta situación lo obligaba a idear su propia forma de recuperar esos momentos perdidos.

Tenía que gritar

Durante los recreos, Vega iba a la reja del colegio y gritaba con fuerza para que su madre lo atendiera:

“Mamá, fuertísimo, para que me lleve mi recreo.”

Su mamá, acostumbrada a estas ocurrencias, respondía rápidamente, entregándole su recreo con algunos bolis que representaban el pequeño premio de aquel momento.

Pidió perdón

“Perdón, mamá, por molestarte tanto, pero podrías haberme llevado más temprano.”

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