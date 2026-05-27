En medio de la celebración por el Día de la Madre en Bolivia, un conductor de la línea 2 y su esposa protagonizaron un emotivo gesto que sorprendió y alegró a varios pasajeros este miércoles 27 de mayo en Sucre.

La pareja decidió homenajear a las madres regalándoles bizcochos y refrescos durante el recorrido, además de permitirles viajar gratis como muestra de reconocimiento y cariño en esta fecha especial.

El detalle fue recibido con sonrisas, agradecimientos y emoción por parte de las pasajeras, quienes destacaron la iniciativa y el noble gesto del conductor y su esposa. Algunos pasajeros incluso aprovecharon para felicitar a las madres que se encontraban dentro del micro.

El momento quedó registrado en un video publicado por el portal Sucre Sin Rodeos de Chuquisaca, donde se observa la reacción de las madres al recibir el pequeño pero significativo agasajo dentro del vehículo de transporte público.

Cada 27 de mayo, Bolivia celebra el Día de la Madre en homenaje a las mujeres que, con esfuerzo, amor y dedicación, acompañan el crecimiento de sus hijos y sostienen a sus familias. La fecha recuerda además la valentía de las Heroínas de la Coronilla, símbolo de lucha y entrega materna en el país.

Durante esta jornada, miles de familias bolivianas se reúnen para compartir desayunos, almuerzos y cenas especiales, además de entregar regalos y dedicar palabras de agradecimiento a las madres y abuelas.

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