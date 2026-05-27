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Así puedes activar tu Llave Digital y revisar tus ahorros en la Gestora

La entidad recordó que actualmente es posible acceder al Estado de Ahorro Previsional mediante la Oficina Virtual y otras herramientas tecnológicas que buscan facilitar el acceso a la información previsional sin necesidad de realizar filas o trámites presenciales extensos.

Charles Muñoz Flores

27/05/2026 11:11

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Así puedes activar tu Llave Digital para ver tus ahorros en la Gestora. FOTO: RED UNO/IA. Montaje CHMF.
Santa Cruz de la Sierra, Bolivia

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La Gestora Pública de la Seguridad Social de Largo Plazo habilitó diferentes canales digitales y presenciales para que los asegurados puedan consultar de manera rápida, segura y transparente sus aportes, saldos acumulados y el crecimiento de su fondo de jubilación.

La entidad recordó que actualmente es posible acceder al Estado de Ahorro Previsional mediante la Oficina Virtual y otras herramientas tecnológicas que buscan facilitar el acceso a la información previsional sin necesidad de realizar filas o trámites presenciales extensos.

Uno de los mecanismos disponibles es la activación de la Llave Digital a través de Ciudadanía Digital. Los usuarios que ya cuentan con este servicio pueden vincular su cuenta directamente en la plataforma virtual de la Gestora y acceder de inmediato a sus datos previsionales.

“Activa tu Llave Digital y gestiona tus ahorros sin complicaciones. Con la Gestora, tienes el control en tus manos: vincula tu cuenta mediante Ciudadanía Digital y accede a tu información de forma inmediata, segura y 100% en línea”, publicó la institución en sus redes sociales.

Además, la Gestora habilitó asistencia mediante WhatsApp institucional, a través del número 67195524, donde asesores orientan paso a paso a los usuarios para habilitar sus credenciales y resolver dudas relacionadas con el acceso a la plataforma.

“¿Requieres ayuda? Contáctanos por WhatsApp y recibe orientación paso a paso. Más simple, más seguro, más cerca de ti”, añade el mensaje difundido por la entidad.

La Gestora destacó que conocer el estado de los aportes previsionales permite a los trabajadores tener un mayor control de sus ahorros y planificar de mejor manera su jubilación a futuro.

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