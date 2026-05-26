Intentaron atracarlo y terminó herido: cobrador logró escapar y pedir ayuda en el Mercado Nuevo Abasto

Un cobrador de una empresa distribuidora de pollo resultó herido de bala en la pierna luego de ser víctima de un intento de atraco protagonizado por delincuentes a bordo de motocicletas, en inmediaciones del Mercado Nuevo Abasto, en Santa Cruz.

De acuerdo con los primeros reportes, la víctima había realizado varios cobros de dinero a comerciantes del centro de abastecimiento durante la mañana y, después del mediodía, comenzó a sospechar que estaba siendo seguida por sujetos desconocidos.

Según el relato de un allegado, el hombre intentó despistar a los delincuentes; sin embargo, en medio de la persecución los antisociales abrieron fuego y lograron impactarlo en una de sus piernas, mientras intentaban arrebatarle el bolso donde transportaba el dinero recaudado.

A pesar de estar herido, el cobrador logró escapar y refugiarse dentro del mercado, donde pidió auxilio a comerciantes y transeúntes. Posteriormente, vecinos alertaron a la Policía y a unidades de emergencia.

Paramédicos atendieron a la víctima en el lugar y luego la evacuaron hasta el Hospital Obrero 400 Camas.

Jean Nagera, paramédico que participó en la atención, informó que el hombre de 51 años se encontraba consciente al momento de ser auxiliado y fuera de peligro.

“Llega la ambulancia para realizar la atención a una persona con herida de bala en el miembro inferior, más arriba de la rodilla. Se realiza la atención hospitalaria y se evacúa al paciente a su seguro”, explicó.

El paramédico añadió que la bala presentó “impacto de entrada, pero no de salida”, por lo que el afectado quedó bajo observación médica.

De manera preliminar, se conoce que los delincuentes habrían seguido a la víctima en motocicletas y que incluso uno de ellos ya lo esperaba armado unas cuadras más adelante.

Hasta el momento se desconoce el monto exacto del dinero que transportaba el cobrador; sin embargo, los atracadores no lograron concretar el robo.

La Policía inició las investigaciones para identificar y capturar a los responsables del hecho.

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