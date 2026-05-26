Una mujer murió tras agresión en Tarata: investigan a la pareja de su hija

La Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia (Felcv) de Tarata abrió una investigación por la muerte de una mujer identificada como Sofía V.J., quien fue trasladada sin signos vitales al Centro de Salud Integral de Tarata durante la madrugada de este lunes.

Según el reporte policial, el caso fue registrado a las 04:30 del 26 de mayo, la denuncia de la hija de la víctima, quien señaló como principal acusado a Maklin V.V., su concubino.

De acuerdo con el informe preliminar, personal policial acudió al centro médico tras ser alertado por efectivos de la Policía Cantonal de Tarata. En el lugar, el médico de turno, confirmó que la víctima había llegado sin signos vitales.

La denunciante relató que la noche del 25 de mayo asistió junto a su madre y su concubino a un cumpleaños. Cerca de las 21:00 decidió retirarse del lugar junto a su hijo de cuatro años hacia la vivienda de su madre, donde también se encontraba su sobrina de seis años.

Horas después, según su declaración, el acusado llegó al domicilio y comenzó a agredirla físicamente. Posteriormente, la madre de la denunciante intervino y pidió a la menor que buscara ayuda.

La mujer aseguró que un familiar logró calmar momentáneamente al sujeto y abandonó el lugar; sin embargo, minutos más tarde el hombre habría regresado y continuado con la agresión.

“Me sacó hacia la parte de atrás de la casa y me botó”, señala parte de la denuncia. La víctima indicó que, por temor, permaneció inmóvil durante algunos minutos hasta que regresó al interior del inmueble y encontró a su madre ensangrentada.

Ante la desesperación, la niña volvió a pedir ayuda y vecinos junto a familiares intentaron trasladar a la mujer a un centro médico. Según el relato, varios taxistas se negaron a llevarlas, por lo que pidieron apoyo a un vecino con camioneta. En el trayecto se encontraron con una ambulancia, que finalmente realizó el traslado al hospital.

La Felcv inició las investigaciones para esclarecer las circunstancias de la muerte y determinar la responsabilidad del denunciado.

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