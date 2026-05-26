Motociclista se debate entre la vida y la muerte tras sufrir un violento accidente en la Av. América

Un impactante accidente de tránsito registrado la mañana del domingo 24 de mayo dejó a un motociclista gravemente herido y luchando por su vida en una unidad de terapia intensiva. El hecho ocurrió cerca de las 10:00 de la mañana en la intersección de la Avenida América y Avenida Villarroel, una de las zonas más transitadas de la ciudad.

Un giro prohibido desató la tragedia

De acuerdo con los reportes del hecho, el siniestro vial fue provocado por la conductora de una vagoneta, quien realizó una maniobra completamente prohibida al girar bruscamente hacia la izquierda.

El motociclista, que circulaba correctamente por su carril y con preferencia de paso, no pudo esquivar el vehículo y terminó impactando de forma violenta contra el motorizado.

Debido a la fuerza de la colisión, el hombre salió despedido por los aires y voló varios metros antes de golpear fuertemente contra el pavimento, quedando inconsciente en el lugar.

Graves daños materiales y estado crítico

Testigos que presenciaron el accidente auxiliaron de inmediato a la víctima, quien debido a la gravedad de sus lesiones fue evacuada de emergencia a un centro médico, donde actualmente se encuentra bajo pronóstico reservado en terapia intensiva.

Daños de consideración: El estado en el que quedaron ambos motorizados refleja la magnitud y la violencia del choque, mostrando abolladuras severas en la parte frontal de la vagoneta y destrozos casi totales en la motocicleta.

Investigación en curso: Personal de Tránsito se constituyó en el lugar para iniciar con los peritajes correspondientes, recabar testimonios y determinar la situación jurídica de la conductora responsable del hecho.

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