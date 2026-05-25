Tentativa de feminicidio en Chayanta: hombre atacó a su esposa con un cuchillo

La Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia (Felcv) de Chayanta inició un proceso de investigación contra Jimmy V.Y., por la presunta comisión del delito de tentativa de feminicidio, tras un hecho registrado la noche del 24 de mayo de 2026 en el municipio de Chayanta, departamento de Potosí.

De acuerdo con el reporte policial, cerca de las 22:00, una mujer identificada como Judith Y. se presentó en dependencias de la Felcv para alertar que su hijo estaría agrediendo a su esposa en un domicilio ubicado en la calle Ingavi, entre Comercio.

Ante la denuncia, personal policial se constituyó de inmediato al lugar, donde tomó contacto con el presunto agresor. Según el informe, el hombre salió del interior de la vivienda portando un arma blanca tipo cuchillo y posteriormente comenzó a circular por diferentes calles con el objeto punzocortante.

El reporte también señala que el sujeto habría intentado agredir a un funcionario policial con el arma blanca.

En el lugar, los efectivos tomaron contacto con una vecina, quien informó que la víctima se encontraba en su domicilio. La mujer fue auxiliada y evacuada al hospital de Chayanta para recibir atención médica.

Posteriormente, con el objetivo de precautelar su integridad física, la víctima fue trasladada al Comando Provincial de Chayanta.

Sin embargo, minutos después, el presunto agresor llegó hasta las instalaciones policiales buscando a la víctima. Según el reporte, el hombre se encontraba alterado y agresivo, por lo que comenzó a buscarla en diferentes ambientes de la unidad policial.

Durante ese momento, el sujeto habría quitado el celular a un funcionario policial y lo arrojó al piso. Ante la situación, el efectivo salió en busca de apoyo policial.

Al retornar, los uniformados observaron que el presunto agresor se había lanzado desde una primera planta de las instalaciones policiales, por lo que fue evacuado de inmediato al hospital de tercer nivel en Llallagua, para recibir atención médica.

La denuncia fue formalizada por tentativa de feminicidio y las investigaciones continúan para establecer las circunstancias del hecho, tomar declaraciones y determinar la situación jurídica del presunto agresor.

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