Tensión en el centro paceño: Policía dispersa a marchistas que intentaban rebasar anillo de seguridad

Momentos de extrema tensión se registraron este lunes en el centro de la sede de Gobierno, luego de que grupos de manifestantes se enfrentaran de manera violenta con efectivos policiales en inmediaciones de la Vicepresidencia y los accesos a la plaza Murillo.

La marcha, convocada por la Central Obrera Boliviana (COB) junto a otros sectores movilizados, descendió durante la mañana desde la ciudad de El Alto en medio de una jornada nacional marcada por protestas y bloqueos debido a la crisis social que atraviesa el país.

Según los primeros reportes, la Policía utilizó agentes químicos contra los marchistas que intentaron rebasar uno de los anillos de seguridad instalados en los alrededores de la plaza Murillo.

Los incidentes se registraron cuando los manifestantes avanzaban hacia el área restringida, lo que derivó en enfrentamientos con los efectivos policiales que resguardaban el sector. La gasificación generó momentos de tensión entre los marchistas, transeúntes y personas que se encontraban en la zona, mientras la Policía reforzó el control en los accesos al centro político del país.

La situación se desarrolla en medio de la crisis social que atraviesa el país, con movilizaciones de la COB y otros sectores que mantienen medidas de presión en distintos puntos del territorio nacional. Hasta el momento, no se informó oficialmente sobre personas heridas o aprehendidas tras los enfrentamientos.

Gasificación y detonaciones en el centro político

Los incidentes estallaron cuando la columna de marchistas intentó rebasar uno de los anillos de seguridad instalados para resguardar el kilómetro cero. Ante el avance de los manifestantes hacia el área restringida, la Policía Boliviana respondió utilizando agentes químicos para dispersar la movilización.

Durante los enfrentamientos, el ambiente se tornó hostil y ruidoso:

Uso de pirotecnia y explosivos: Se escucharon constantes detonaciones de petardos y dinamitazos por parte de los movilizados.

Fogatas improvisadas: Para mitigar los efectos de los gases lacrimógenos, los marchistas encendieron fogatas en plena vía pública.

Cercos policiales: Se ha reforzado el resguardo policial y el control estricto en puntos estratégicos como el ingreso de la Avenida Camacho, la calle Mercado y la Avenida Mariscal Santa Cruz.

Caos vehicular y ciudadanos afectados

La masiva gasificación no solo dispersó a los manifestantes, sino que afectó gravemente a vecinos, comerciantes y transeúntes que se encontraban en la zona central.

Ante el avance policial, varios de los movilizados escaparon hacia el sector del Obelisco y la estación del Teleférico Morado. Esta situación provocó un colapso en el sistema de transporte por cable, donde se registraron largas filas de ciudadanos desesperados por abordar una cabina para retornar a sus hogares o llegar a sus fuentes de trabajo, ante la ausencia total de transporte vehicular en el centro paceño.

La situación continúa en desarrollo y bajo una tensa calma, mientras los sectores sociales mantienen sus medidas de presión en distintos puntos del territorio nacional.

Vea las imágenes:

FOTOS/Daniel MIRANDA @APGNoticiasBo

Mira la programación en Red Uno Play