Presunto feminicidio en Achocalla: hallan el cuerpo de una joven de 20 años en un barranco

La Policía investiga un presunto feminicidio luego del hallazgo del cuerpo sin vida de una joven de aproximadamente 20 años en el sector de Atipí, municipio de Achocalla.

El cadáver fue encontrado al interior de un barranco de aproximadamente 100 metros de profundidad, lo que dificultó las labores de rescate.

Según el informe policial, el personal tuvo que negociar con grupos que mantenían bloqueado el sector para poder ingresar al lugar y proceder con la recuperación del cuerpo.

“Con negociaciones con las personas que están bloqueando se logra ingresar a este lugar. Con bastante dificultad se logró sacar el cuerpo”, informó el director de la Felcc en El Alto, Jorge Sologuren.

Expareja podría ser el responsable

Tras el rescate, se confirmó que se trataba de una mujer joven. Posteriormente, familiares de la víctima realizaron la identificación formal.

Las primeras investigaciones establecen que la joven se encontraba desaparecida y que habría sido vista con vida por última vez junto a su expareja. De acuerdo con la información recabada, ambos habrían sostenido una discusión antes de la desaparición, elemento que ahora forma parte de la investigación.

La Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia (FELCV) asumió el caso y activó las investigaciones correspondientes para esclarecer las circunstancias de la muerte.

“Estamos al inicio de la investigación y no descartamos ninguna hipótesis”, indicaron desde la Policía.

Las autoridades aguardan los resultados de las pericias y otros actos investigativos para determinar responsabilidades y confirmar si se trata formalmente de un caso de feminicidio.

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