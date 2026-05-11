“Él reaccionó mal al embarazo”: amiga cercana de Rosa Solá revela conversación antes de su muerte

La abogada Raquel Guerrero, amiga cercana de Rosa Solá, reveló detalles de la última conversación que sostuvo con la víctima antes de su muerte y aseguró que su expareja, Baruc, reaccionó negativamente cuando ella le comunicó que estaba embarazada.

“Ella me llamó esa noche y me dijo: ‘Doctora, Baruc está molesto por la forma en que le avisé de mi embarazo’”, relató Guerrero durante una entrevista en el programa El Mañanero.

La jurista explicó que mantenía una relación cercana con Rosa Solá y que días antes ya habían hablado sobre la gestación. Según contó, la víctima atravesaba una situación emocional complicada y necesitaba apoyo.

“Me comentó dos o tres días antes que estaba embarazada y yo le dije que tuviera a su bebé. Ella estaba atravesando muchas cosas y necesitaba apoyo”, sostuvo.

Guerrero afirmó que en un inicio no creía que Baruc pudiera estar involucrado en el caso; sin embargo, aseguró que los elementos presentados durante la investigación cambiaron su percepción.

“Yo no pensaba que él podía ser el autor, pero con todos los elementos que presentó la Fiscalía considero que no hay duda. Para mí se trata de un crimen pasional”, manifestó.

La abogada también se refirió al trabajo realizado por la Policía y la Fiscalía en la búsqueda de los restos de Rosa Solá, especialmente de la cabeza, que fue hallada durante un reciente operativo.

“Ese era el principal pedido de las hijas, poder encontrarla completa para darle una cristiana sepultura como toda persona merece”, indicó.

Guerrero sostuvo que corresponde aplicar la pena máxima de 30 años de cárcel por el delito de feminicidio, tomando en cuenta la gravedad del caso y los indicios recolectados por las autoridades.

El caso de Rosa Solá ha generado conmoción en Santa Cruz y continúa bajo investigación mientras avanzan las actuaciones judiciales contra el principal acusado.

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