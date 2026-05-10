Encuentran la cabeza de la mujer asesinada y calcinada en La Angostura

La tarde de este domingo, las autoridades confirmaron el hallazgo de la cabeza de la mujer asesinada, calcinada y decapitada en la zona de La Angostura, en Santa Cruz, a unos 800 metros de donde fue encontrado el resto del cuerpo.

Recordemos que la víctima fue identificada como Rosa del Carmen Solá, de 42 años, cuyo cuerpo fue hallado el 5 de mayo carbonizado, decapitado y con signos de violencia extrema.

Posteriormente, la autopsia confirmó que presentaba múltiples heridas punzocortantes y que la causa de muerte fue un shock hipovolémico por pérdida masiva de sangre.

En el avance del caso, la Policía aprehendió a la pareja de la víctima y a otro implicado, quienes fueron enviados con detención preventiva al penal de Palmasola.

En medio del dolor, las hijas de la víctima llegaron a Santa Cruz para exigir que los restos de su madre sean entregados de forma íntegra.

“Pedimos que aparezca la cabeza de mi mamá, solo quiero llevarme a mi mamá a La Paz; no queremos llevarla así, queremos llevarla completa”, expresó una de ellas, mientras piden que se haga justicia y se esclarezca completamente el caso.

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