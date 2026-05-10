"Había sierras y cuchillos": Revelan detalles del hallazgo de la cabeza de la mujer asesinada y calcinada en La Angostura

La cabeza de Rosa del Carmen Solá, la cantante hallada calcinada y decapitada en la zona de La Angostura, municipio de El Torno, fue encontrada este domingo durante un operativo de búsqueda realizado por rescatistas y efectivos policiales a orillas del río.

El hallazgo se produjo aproximadamente a dos kilómetros del lugar donde anteriormente fue encontrado el cuerpo de la víctima, en un caso que continúa generando conmoción por la violencia extrema con la que fue cometido.

El responsable de la Unidad de Riesgo de El Torno, Álvaro Cosio, brindó un informe del operativo y confirmó que, además de la cabeza, se encontraron objetos que presuntamente habrían sido utilizados en el crimen.

Herramientas halladas“Se ha encontrado lo que se cree que son las herramientas que han usado para cometer el crimen”, indicó.

Según el reporte, la cabeza estaba ubicada a unos seis o siete metros de la carretera, mientras que en una parte baja del terreno fueron halladas sierras, cuchillos y un combito para moler carne.

“Las herramientas están abajito, donde las han botado”, explicó Cosio tras concluir las tareas de rastrillaje.

El operativo fue ejecutado con apoyo de efectivos de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc), que continúa recolectando evidencias para esclarecer el feminicidio.

Rosa del Carmen Solá fue encontrada el pasado 5 de mayo con el cuerpo calcinado, decapitado y con múltiples signos de violencia. Posteriormente, la autopsia confirmó que presentaba heridas punzocortantes y que falleció a causa de un shock hipovolémico provocado por una pérdida masiva de sangre.

Por este caso, la Policía aprehendió a la pareja de la víctima y a otro presunto implicado, quienes actualmente guardan detención preventiva en el penal de Palmasola mientras avanzan las investigaciones.

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