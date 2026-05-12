Tras brutal feminicidio, hijas de Rosa Solá piden ayuda para trasladar el cuerpo a La Paz

Las hijas de Rosa del Carmen Solá, mujer que fue quemada y decapitada tras ser víctima de feminicidio en Santa Cruz de la Sierra, buscan trasladar sus restos hasta la ciudad de La Paz, donde la familia pretende darle cristiana sepultura.

“Quiero llevármela ya a mi mamá a La Paz, estamos en los papeleos. Estamos en un momento muy difícil”, expresó una de sus hijas.

Rosa vivía desde hace seis años en Santa Cruz, donde encontró la muerte presuntamente a manos de su expareja, un joven de 22 años que actualmente guarda detención preventiva en la cárcel de Palmasola mientras avanzan las investigaciones.

Sus familiares señalaron que atraviesan momentos difíciles y que además deben cumplir varios trámites para poder llevar el cuerpo hasta su tierra natal, situación que se complica por los bloqueos en carreteras.

“La funeraria está saliendo demasiado cara, por favor les pido si nos pueden apoyar. No tenemos cómo movilizarnos por los bloqueos”, manifestó.

Las personas que deseen colaborar pueden comunicarse al número 63153195.

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