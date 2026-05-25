Diputados tratarán este martes la abrogación de la Ley 1341 sobre estados de excepción

La Cámara de Diputados convocó para este martes 26 de mayo, a las 11:00, a su 118ª Sesión Ordinaria, donde se prevé tratar el proyecto de abrogación de la Ley 1341, normativa que regula la aplicación de los estados de excepción en Bolivia.

La sesión se desarrollará de manera virtual, en medio de la tensión social y los bloqueos que afectan principalmente al departamento de La Paz. El diputado Carlos Alarcón, uno de los impulsores de la iniciativa, señaló que el tratamiento responde a la coyuntura crítica que atraviesa el país.

“Mañana a las 11 se tratará este tema dada la situación crítica que vive Bolivia”, afirmó el legislador.

Qué dictamina la Ley 1341

La Ley 1341, promulgada en julio de 2020, establece procedimientos, límites y controles legislativos para la declaratoria de estados de excepción. Entre sus disposiciones fija que el Ejecutivo debe comunicar la medida a la Asamblea Legislativa en un plazo máximo de 24 horas y que esta debe ser ratificada por mayoría absoluta.

Además, limita la duración máxima de estas medidas a 60 días y prohíbe la suspensión de derechos fundamentales como la vida, la integridad física, los derechos políticos y las garantías judiciales.

La propuesta de abrogación fue impulsada tras la aprobación del Senado y surge en un contexto marcado por bloqueos carreteros, desabastecimiento de alimentos, combustible y medicamentos, además de operativos estatales para restablecer la transitabilidad.

Según sus impulsores, la eliminación de esta norma permitiría al Gobierno contar con mayores herramientas operativas y menos restricciones administrativas para responder a escenarios de conmoción interna.

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