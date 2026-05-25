TEMAS DE HOY:
PUBLICIDAD
Política

Presidente Paz anuncia reducción del 50% a su salario y de ministros

El mandatario afirmó que la decisión busca demostrar compromiso con la situación económica del país y destinar mayores esfuerzos a la reactivación, en medio del conflicto por los bloqueos y la crisis de abastecimiento.

Greyss Nery Pinaya Acarapi

25/05/2026 10:08

Agregar Reduno en
Foto: Presidente Rodrigo Paz. Captura de pantalla.
Chuquisaca

Escuchar esta nota

El presidente Rodrigo Paz anunció la reducción del 50% de su salario y del sueldo de todos sus ministros, como parte de un paquete de medidas orientadas a enfrentar la crisis económica y acompañar el esfuerzo que atraviesa la población boliviana.

Durante su intervención, la autoridad señaló que la decisión responde a una señal concreta de austeridad desde el Ejecutivo y aseguró que el ajuste no alcanzará a otros funcionarios públicos.

Este presidente junto a sus ministros ha asumido la decisión de rebajarse el salario en un 50% para aportar a un esfuerzo claro de que Bolivia tiene un presidente y ministros que van a sumarse a ese esfuerzo”, manifestó.

Paz explicó que la medida forma parte de las acciones para reactivar la economía y destacó la aprobación del denominado “perdonazo tributario”, dirigido a contribuyentes con deudas acumuladas menores a Bs 10 millones desde 2017.

El mandatario aseguró que esta política está enfocada en aliviar la carga de pequeños comerciantes, transportistas y trabajadores por cuenta propia para que puedan reinvertir sus recursos.

Diálogo con sectores

Asimismo, reiteró que el diálogo continúa abierto con los sectores movilizados y pidió deponer las medidas de presión para evitar mayor afectación a la población, especialmente en La Paz y El Alto.

En su mensaje, también convocó a construir consensos para reactivar el aparato productivo y superar los conflictos que, según afirmó, han frenado el desarrollo económico de varias regiones del país.

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Tags
Comentarios

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación
PUBLICIDAD

Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD