Presidente Paz anuncia reducción del 50% a su salario y de ministros

El presidente Rodrigo Paz anunció la reducción del 50% de su salario y del sueldo de todos sus ministros, como parte de un paquete de medidas orientadas a enfrentar la crisis económica y acompañar el esfuerzo que atraviesa la población boliviana.

Durante su intervención, la autoridad señaló que la decisión responde a una señal concreta de austeridad desde el Ejecutivo y aseguró que el ajuste no alcanzará a otros funcionarios públicos.

“Este presidente junto a sus ministros ha asumido la decisión de rebajarse el salario en un 50% para aportar a un esfuerzo claro de que Bolivia tiene un presidente y ministros que van a sumarse a ese esfuerzo”, manifestó.

Paz explicó que la medida forma parte de las acciones para reactivar la economía y destacó la aprobación del denominado “perdonazo tributario”, dirigido a contribuyentes con deudas acumuladas menores a Bs 10 millones desde 2017.

El mandatario aseguró que esta política está enfocada en aliviar la carga de pequeños comerciantes, transportistas y trabajadores por cuenta propia para que puedan reinvertir sus recursos.

Diálogo con sectores

Asimismo, reiteró que el diálogo continúa abierto con los sectores movilizados y pidió deponer las medidas de presión para evitar mayor afectación a la población, especialmente en La Paz y El Alto.

En su mensaje, también convocó a construir consensos para reactivar el aparato productivo y superar los conflictos que, según afirmó, han frenado el desarrollo económico de varias regiones del país.

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