Mapa de transitabilidad: estos son los puntos de bloqueo activos en carreteras de Bolivia este lunes

La Paz concentra la mayor cantidad de rutas cerradas este lunes, mientras Cochabamba, Oruro, Potosí y Santa Cruz también registran restricciones vehiculares en distintos tramos.
25/05/2026 9:43
Este lunes 25 de mayo, el país amaneció con 54 puntos de bloqueo activos en carreteras de La Paz, Cochabamba, Oruro, Potosí y Santa Cruz, según el reporte de la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC).
El departamento más afectado continúa siendo La Paz, con 20 vías obstruidas, seguido de Cochabamba, con 12 puntos de bloqueo; Potosí, con 10; Oruro, con 9; y Santa Cruz, con 2.
Aunque la cifra representa una reducción respecto al domingo, cuando se reportaron 59 puntos de bloqueo, la situación sigue generando complicaciones en el transporte interdepartamental, el abastecimiento de alimentos, el traslado de insumos médicos y la actividad económica del país.
Las medidas de presión, impulsadas inicialmente por la Central Obrera Boliviana (COB) y la Federación Departamental de Trabajadores Campesinos Túpac Katari, comenzaron a principios de mayo y luego sumaron a otros sectores movilizados.
Puntos de bloqueo reportados este lunes
La Paz
Pumazani
Patacamaya - Huarina
Ruta al Desaguadero - Patacamaya
Alto Lima - Río Seco
Inicio Autopista - Juan Pablo II
Guaqui - Desaguadero
Tihuanacu - Guaqui
Nazacara - San Andrés
Achica Arriba - Calamarca
Salida Santiago de Machaca - Salida de Catacora
Salida Andrés de Machaca - Salida Santiago de Machaca
Salida Achiri - Salida Bereguela
Botijlaca - Colegio Laura Lloko Lloko
Entrada Viacha - Botijlaca
Puente río Desaguadero - Límite departamento Oruro-La Paz
Patacamaya - Lacka
Sica Sica - Luribay
Patacamaya - Sica Sica
Luribay - Límite departamento La Paz-Oruro
Alcantarilla - Colquiri
Cochabamba
Tukiña
Pongo - Confital
Bombeo - Pongo
Llavini - Bombeo
Bella Vista - Vinto
Arbieto
Colomi - Sacaba
Paracaya - Chaco
Chaco - Villa San Isidro
Villa San Isidro - Puente Lope Mendoza
Epizana - Tiraque
Pojo - Trapos
Oruro
Límite departamento Oruro-La Paz - Carangas
Límite departamento La Paz-Oruro - Caracollo
Límite departamento Oruro-La Paz - Caihuasi
Paria - Caihuasi
Capachos - Paria
Vichuloma - Machacamarca
Machacamarquita - Entrada Huanuni
Challapata - Crucero
Tholapalca - Ventilla
Potosí
Salida puente río Colorado - Chacabuco
Entrada Ocuri - Salida río Tarahuareja
Río Jatun Mayu - Salida pueblo Rodeo
Salida Ravelo - Río Fisculco
Límite departamento Oruro-Potosí - Belem Pampa
Yocalla - Tarapaya
Acceso Betanzos - Puna
Turuchipa - Acceso Betanzos
Retiro - Turuchipa
Límite departamento Chuquisaca-Potosí - Retiro
Santa Cruz
San Germán - Límite departamento Cochabamba-Santa Cruz
Los Troncos - Núcleo I
El país arranca una nueva semana bajo presión, con rutas aún cerradas y una población que espera soluciones para retomar la circulación, el abastecimiento y la normalidad. Para conocer a detalle los puntos de bloqueo puede ingresar al mapa de transitabilidad de la ABC en el siguiente enlace https://transitabilidad.abc.gob.bo/
