Mapa de transitabilidad: estos son los puntos de bloqueo activos en carreteras de Bolivia este lunes

La Paz concentra la mayor cantidad de rutas cerradas este lunes, mientras Cochabamba, Oruro, Potosí y Santa Cruz también registran restricciones vehiculares en distintos tramos.

25/05/2026 9:43

Así inicia la semana: revisa los puntos de bloqueo activos en Bolivia.
Este lunes 25 de mayo, el país amaneció con 54 puntos de bloqueo activos en carreteras de La Paz, Cochabamba, Oruro, Potosí y Santa Cruz, según el reporte de la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC).

El departamento más afectado continúa siendo La Paz, con 20 vías obstruidas, seguido de Cochabamba, con 12 puntos de bloqueo; Potosí, con 10; Oruro, con 9; y Santa Cruz, con 2.

Aunque la cifra representa una reducción respecto al domingo, cuando se reportaron 59 puntos de bloqueo, la situación sigue generando complicaciones en el transporte interdepartamental, el abastecimiento de alimentos, el traslado de insumos médicos y la actividad económica del país.

Las medidas de presión, impulsadas inicialmente por la Central Obrera Boliviana (COB) y la Federación Departamental de Trabajadores Campesinos Túpac Katari, comenzaron a principios de mayo y luego sumaron a otros sectores movilizados.

Puntos de bloqueo reportados este lunes

La Paz

  • Pumazani

  • Patacamaya - Huarina

  • Ruta al Desaguadero - Patacamaya

  • Alto Lima - Río Seco

  • Inicio Autopista - Juan Pablo II

  • Guaqui - Desaguadero

  • Tihuanacu - Guaqui

  • Nazacara - San Andrés

  • Achica Arriba - Calamarca

  • Salida Santiago de Machaca - Salida de Catacora

  • Salida Andrés de Machaca - Salida Santiago de Machaca

  • Salida Achiri - Salida Bereguela

  • Botijlaca - Colegio Laura Lloko Lloko

  • Entrada Viacha - Botijlaca

  • Puente río Desaguadero - Límite departamento Oruro-La Paz

  • Patacamaya - Lacka

  • Sica Sica - Luribay

  • Patacamaya - Sica Sica

  • Luribay - Límite departamento La Paz-Oruro

  • Alcantarilla - Colquiri

Cochabamba

  • Tukiña

  • Pongo - Confital

  • Bombeo - Pongo

  • Llavini - Bombeo

  • Bella Vista - Vinto

  • Arbieto

  • Colomi - Sacaba

  • Paracaya - Chaco

  • Chaco - Villa San Isidro

  • Villa San Isidro - Puente Lope Mendoza

  • Epizana - Tiraque

  • Pojo - Trapos

Oruro

  • Límite departamento Oruro-La Paz - Carangas

  • Límite departamento La Paz-Oruro - Caracollo

  • Límite departamento Oruro-La Paz - Caihuasi

  • Paria - Caihuasi

  • Capachos - Paria

  • Vichuloma - Machacamarca

  • Machacamarquita - Entrada Huanuni

  • Challapata - Crucero

  • Tholapalca - Ventilla

Potosí

  • Salida puente río Colorado - Chacabuco

  • Entrada Ocuri - Salida río Tarahuareja

  • Río Jatun Mayu - Salida pueblo Rodeo

  • Salida Ravelo - Río Fisculco

  • Límite departamento Oruro-Potosí - Belem Pampa

  • Yocalla - Tarapaya

  • Acceso Betanzos - Puna

  • Turuchipa - Acceso Betanzos

  • Retiro - Turuchipa

  • Límite departamento Chuquisaca-Potosí - Retiro

Santa Cruz

  • San Germán - Límite departamento Cochabamba-Santa Cruz

  • Los Troncos - Núcleo I

El país arranca una nueva semana bajo presión, con rutas aún cerradas y una población que espera soluciones para retomar la circulación, el abastecimiento y la normalidad. Para conocer a detalle los puntos de bloqueo puede ingresar al mapa de transitabilidad de la ABC en el siguiente enlace https://transitabilidad.abc.gob.bo/

