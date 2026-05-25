Pronostican descenso gradual de temperaturas en Cochabamba tras la primera nevada de invierno

Luego de la nevada registrada el domingo en la Cordillera del Tunari, la Unidad de Meteorología de Navegación Aérea y Aeropuertos Bolivianos (NAABOL) pronosticó un descenso gradual de temperaturas en Cochabamba durante los próximos días.

La pronosticadora de NAABOL, Isela Alcocer, explicó que las condiciones climáticas permitieron la caída de nieve principalmente en sectores altos de la cordillera cochabambina y también en El Alto.

“Evidentemente se dieron las condiciones para que se dé una nevada, sobre todo en el sector de El Alto y en cordillera en Cochabamba. Hemos tenido bajas temperaturas y hoy registramos nueve grados”, señaló.

Según el reporte meteorológico, durante esta semana las temperaturas mínimas oscilarán entre 6 y 8 grados centígrados, mientras que las máximas estarán entre los 25 y 27 grados.

Alcocer indicó que aún podrían presentarse precipitaciones aisladas, especialmente en zonas de cordillera, aunque aclaró que la nevada ya pasó y que este tipo de eventos son habituales en esta época del año.

“Es normal en la temporada y si vuelven a presentarse las condiciones, se puede repetir”, sostuvo.

Las declaraciones surgen después de que Cochabamba registrara su primera nevada del invierno en la Cordillera del Tunari, un fenómeno que dejó una imagen llamativa en las zonas altas del departamento y marcó el ingreso de temperaturas más frías en la región.

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