Colegios en Santa Cruz ajustarán horarios por bajas temperaturas desde junio

El horario de invierno en las unidades educativas comenzará a aplicarse formalmente desde el próximo 1 de junio, aunque las autoridades educativas aún deben emitir una instructiva oficial tras una reunión prevista para esta semana. Mientras tanto, ya existe tolerancia en algunos establecimientos ante las bajas temperaturas.

El secretario ejecutivo de la Federación de Maestros Urbanos de Santa Cruz, Lorenzo Chávez, señaló que la medida todavía debe ser definida oficialmente por las autoridades educativas.

“En el transcurso de esta semana va a haber una reunión oficial para determinar mediante una instructiva que se aplica el horario de invierno a partir del próximo lunes primero de junio”, indicó.

Chávez explicó que la implementación podría variar dependiendo de la zona. “Puede adelantarse en el caso de algunos municipios o distritos”, afirmó al señalar que la decisión final corresponderá a la Dirección Departamental de Educación.

Sobre la aplicación de la medida, detalló que el ingreso de estudiantes en el turno de la mañana se retrasará media hora y la salida en la tarde y noche será adelantada. “Supongamos que entran a las 7 de la mañana, entonces sería 7 y media; si entran a las 7 y media, entonces sería a las 8”, indicó.

El dirigente también destacó el trabajo coordinado entre salud y educación para reforzar las campañas de vacunación contra la influenza mediante brigadas móviles en las unidades educativas. “Tiene que ir de la mano el tema de salud para que los chicos se enfermen lo menor posible”, sostuvo.

Respecto a la seguridad escolar, manifestó preocupación por la presencia de sustancias controladas en colegios y cuestionó las limitaciones para realizar controles dentro de las unidades educativas. “Nosotros siempre hemos dicho que se debe eliminar esa sentencia que dice que no hay que revisar las mochilas”, afirmó.

Asimismo, pidió una mayor coordinación entre padres de familia, autoridades educativas y la Policía para fortalecer los controles y prevenir riesgos para los estudiantes.

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