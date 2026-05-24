¿Habrá trabajo este lunes? Este departamento tendrá feriado el 25 de mayo

La medida alcanzará a instituciones públicas y privadas, por lo que miles de personas tendrán una jornada no laborable este lunes.
24/05/2026 19:42
Escuchar esta nota
El Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social informó oficialmente que este lunes 25 de mayo se constituye en feriado departamental en el departamento de Chuquisaca, con suspensión de actividades públicas y privadas en toda la región.
La medida se aplica en conmemoración a los 217 años del Primer Grito Libertario en América, recordando la Revolución de Chuquisaca de 1809, una de las fechas históricas más importantes del proceso independentista del país.
De acuerdo con el comunicado de la Jefatura Departamental de Trabajo de Chuquisaca, la disposición se enmarca en el Decreto Supremo N° 2750, modificado por el Decreto Supremo N° 5019, que establece los feriados departamentales oficiales.
La determinación es de cumplimiento obligatorio y alcanza a instituciones públicas, privadas y actividades laborales en general dentro del departamento, por lo que la población deberá tomar previsiones ante la suspensión de servicios durante la jornada.
Mira la programación en Red Uno Play