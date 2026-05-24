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¿Habrá trabajo este lunes? Este departamento tendrá feriado el 25 de mayo

La medida alcanzará a instituciones públicas y privadas, por lo que miles de personas tendrán una jornada no laborable este lunes.

Greyss Nery Pinaya Acarapi

24/05/2026 19:42

Agregar Reduno en
Foto: Gobierno Municipal de Sucre
Chuquisaca

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El Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social informó oficialmente que este lunes 25 de mayo se constituye en feriado departamental en el departamento de Chuquisaca, con suspensión de actividades públicas y privadas en toda la región.

La medida se aplica en conmemoración a los 217 años del Primer Grito Libertario en América, recordando la Revolución de Chuquisaca de 1809, una de las fechas históricas más importantes del proceso independentista del país.

Foto: Comunicado oficial. Ministerio dem Trabajo.

De acuerdo con el comunicado de la Jefatura Departamental de Trabajo de Chuquisaca, la disposición se enmarca en el Decreto Supremo N° 2750, modificado por el Decreto Supremo N° 5019, que establece los feriados departamentales oficiales.

La determinación es de cumplimiento obligatorio y alcanza a instituciones públicas, privadas y actividades laborales en general dentro del departamento, por lo que la población deberá tomar previsiones ante la suspensión de servicios durante la jornada.

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