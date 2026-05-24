Ávila sobre Estado de Excepción: "Es una herramienta constitucional, no una amenaza a la democracia"

Desde la Casa de la Libertad, el presidente de la Cámara de Senadores, Diego Ávila, sostuvo que la decisión de derogar una norma busca restablecer la institucionalidad democrática y garantizar la pacificación del país en medio de la conflictividad social.

Ávila explicó que se aprobó una norma de un solo artículo que permite derogar una ley que, según su criterio, había sido utilizada con fines políticos y partidarios. Señaló que esta decisión busca “volver a la institucionalidad democrática” y encaminar los conflictos dentro del marco constitucional.

Asimismo, sostuvo que no se trata de un acuerdo político entre cámaras, sino del procedimiento legislativo regular, en el que la Cámara de Diputados cumple su rol de revisión. Añadió que, con la aprobación de esta norma, el Órgano Ejecutivo tendría la facultad de aplicar un estado de excepción, mecanismo que —según dijo— está previsto en la Constitución.

“El estado de excepción es una herramienta constitucional, no una amenaza a la democracia”, afirmó al defender que este tipo de medidas existen en los estados democráticos para resguardar los derechos de la mayoría frente a situaciones de conflictividad.

Remarcó que el objetivo es preservar la convivencia pacífica y garantizar que los derechos ciudadanos no sean vulnerados en el contexto de las protestas y bloqueos que atraviesa el país.

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