Gobierno evalúa aplicar medidas constitucionales si fracasa diálogo con movilizados

El ministro de Planificación, Fernando Romero, advirtió que el Gobierno evalúa aplicar mecanismos constitucionales extraordinarios si no prosperan las instancias de diálogo abiertas con los sectores movilizados que mantienen bloqueos en distintas regiones del país.

Durante una entrevista concedida este miércoles, la autoridad señaló que Bolivia se encuentra al borde de una emergencia nacional debido al impacto de las medidas de presión sobre el abastecimiento de alimentos, combustibles, medicamentos y oxígeno medicinal.

“Ya estamos rayando el límite de causar daño a las familias bolivianas. Estamos con escasez de alimentos, de combustibles, de oxígeno y remedios para los hospitales. Estamos entrando en una emergencia nacional”, sostuvo.

Medidas constitucionales

Romero explicó que, ante este escenario, la Constitución Política del Estado contempla herramientas excepcionales para restablecer el orden interno.

“La Constitución permite otros mecanismos para reponer el orden. Si no hay voluntad de diálogo, caerá el peso de la ley y de la Constitución sobre quienes estén haciendo daño a otros bolivianos”, afirmó.

La declaración surge luego de que el presidente Rodrigo Paz reiterara que el tiempo para alcanzar acuerdos se agota y que quienes rechacen el diálogo deberán asumir las consecuencias legales.

El ministro aseguró que el Gobierno mantiene abierta la vía del diálogo, aunque reconoció que el margen de maniobra se reduce ante la persistencia de sectores que exigen la renuncia del mandatario.

Romero sostuvo que algunos de los grupos movilizados responden a intereses políticos y privilegios perdidos.

“Estamos frente a un pequeño grupo radical y violento que obedece a intereses ideológicos y no propositivos. Lo que buscan es generar confrontación y caos”, afirmó.

La autoridad también reveló que el Ejecutivo analiza distintas alternativas constitucionales, incluido un eventual estado de excepción, aunque evitó precisar plazos.

Nuevo Consejo Económico y Social permanente

En ese contexto, destacó la instalación del nuevo Consejo Económico y Social de la Patria, una instancia que, según explicó, funcionará de manera permanente para convocar a sectores productivos, instituciones y regiones a construir consensos.

“Este consejo será permanente y permitirá escuchar a todos los sectores que quieren trabajar y construir soluciones para el país”, señaló.

Según Romero, en esta instancia participaron sectores legalmente constituidos y democráticos, mientras quedaron excluidos aquellos que —según dijo— promueven la ruptura del orden constitucional.

Finalmente, el ministro remarcó que la prioridad inmediata del Gobierno es resolver la crisis mediante acuerdos, aunque dejó claro que el Ejecutivo no descarta medidas de mayor contundencia si la conflictividad persiste.

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