Largas filas en Mi Teleférico marcan el segundo día del paro indefinido de choferes en La Paz

El segundo día del paro indefinido de choferes en La Paz provocó este jueves largas filas en distintas estaciones de Mi Teleférico, principalmente en las líneas Morada, Roja, Azul y Verde, las más utilizadas por la población para desplazarse hacia el centro paceño, asistir a clases o llegar a sus fuentes laborales.

Desde tempranas horas, centenares de personas se concentraron en las estaciones buscando una alternativa para movilizarse ante la paralización del transporte público, una situación que incrementó la preocupación de la ciudadanía debido a que la medida se mantiene de forma estricta por segundo día consecutivo.

La alta demanda del servicio generó congestión en varios puntos del sistema, convirtiendo al teleférico en la principal opción de transporte para miles de paceños afectados por el conflicto.

Foto: Líneas de Mi Teleférico son la principal alternativa para el transporte en la ciudad. APG.

Usuarios manifestaron su preocupación por la continuidad de esta situación y exigieron una pronta solución a los conflictos sociales que atraviesa La Paz desde inicios de mayo, advirtiendo que las constantes medidas de presión están afectando de manera directa el desarrollo normal de las actividades laborales, académicas y comerciales.

Transportistas paralizan La Paz

El sector del transporte sindicalizado sostiene que el paro responde al incumplimiento de acuerdos asumidos por el Gobierno, particularmente en relación al resarcimiento comprometido por los daños ocasionados a motorizados tras la carga de combustible presuntamente defectuoso, además de la garantía de provisión de carburantes de calidad.

Foto: En el segundo día de paro, se espera el mismo panorama. APG.

Los dirigentes aseguran que se prometió una compensación integral para los afectados y la regularización del abastecimiento; sin embargo, afirman que estos compromisos no se cumplieron.

Surtidores sin combustible

La medida también está generando dificultades en la distribución de combustibles. Aunque algunas cisternas lograron llegar a ciertos surtidores de la ciudad, gran parte de los cargamentos continúa varada, lo que agrava la crisis de abastecimiento.

La población espera que las autoridades y el sector movilizado logren acuerdos en las próximas horas para restablecer el servicio de transporte y evitar mayores perjuicios a miles de ciudadanos.

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