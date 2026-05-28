¡Atención, profesores!: Gobierno confirma depósito del bono fusionado por el Día del Maestro

Atención, maestros del país. El Ministerio de Educación informó que este miércoles 27 de mayo se realizó el pago del bono fusionado por el Día del Maestro.

De acuerdo con la información oficial, todos los profesores beneficiarios recibieron el depósito correspondiente en sus cuentas bancarias.

La cartera de Estado explicó que el 94% de maestros y administrativos recibió el bono completo, mientras que el 6% restante recibió un pago parcial.

El Ministerio aclaró que este pago parcial se debe a que el beneficio se calcula por duodécimas, es decir, de acuerdo con el tiempo trabajado o registrado dentro del periodo correspondiente.

El pago del bono fusionado forma parte del reconocimiento al sector educativo por el Día del Maestro, fecha en la que se destaca la labor de los profesores en la formación de estudiantes en todo el país.

Desde el Ministerio de Educación se pidió a los beneficiarios verificar sus cuentas bancarias para confirmar el depósito realizado durante la jornada.

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