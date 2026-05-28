Antes de salir de casa: revise cómo estará el tiempo este jueves en Bolivia

La jornada de este jueves estará marcada por mañanas frías en el Occidente y temperaturas más cálidas en el Oriente, de acuerdo con el pronóstico oficial del Senamhi.
28/05/2026 6:49
El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) pronosticó para este jueves 28 de mayo cielos nubosos en algunas regiones del país, sin probabilidad de lluvias.
Occidente
En el Occidente del país se presentará una jornada poco nubosa y con probabilidad de lluvias en la Sede de Gobierno.
La Paz tendrá lluvias y temperaturas que estarán entre 4°C y 17°C.
El Alto tendrá un comportamiento similar al de la sede de gobierno con una mínima de -1°C y máxima de 13°C.
Oruro tendrá cielos poco nubosos, sin probabilidad de lluvias y temperaturas entre -2°C y 17°C.
Potosí presentará cielos despejados y temperaturas que oscilarán entre -1°C y 20°C sin probabilidad de lluvias.
Valles
La región de los Valles presentará una jornada nubosa y sin probabilidad de lluvias. Paulatinamente, las temperaturas continúan en ascenso, hasta alcanzar una sensación térmica en la región.
Cochabamba tendrá chubascos aislados, probabilidad de lluvias y temperaturas entre 8°C y 25°C.
Sucre tendrá un día poco nuboso, alcanzando valores entre 8°C y 27°C.
Tarija tendrá cielos poco nubosos y temperaturas que irán de los 5°C a los 24°C.
Oriente
En el Oriente boliviano, se prevé una jornada sin lluvias y con una sensación térmica más cálida a pesar del descenso de temperaturas.
Santa Cruz tendrá una jornada poco nubosa, sin probabilidad de lluvias y temperaturas entre 17°C y 28°C.
Trinidad prevé una jornada poco nubosa y una mínima de 18°C y una máxima de 31°C sin probabilidad de lluvias.
Cobija tendrá cielos poco nubosos, temperaturas entre 19°C y 32°C y sin probabilidad de lluvias.
