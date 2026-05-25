Antes de salir de casa, revise cómo estará el clima este lunes en Bolivia

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) pronosticó para este lunes 25 de mayo cielos nubosos en algunas regiones del país, sin probabilidad de lluvias.

Occidente

En el Occidente del país se presentará una jornada poco nubosa, en algunas regiones con cielos despejados y con lluvias en la Sede de Gobierno.

La Paz tendrá lluvias y temperaturas que estarán entre 4°C y 18°C.

El Alto tendrá un comportamiento distinto al de la sede de gobierno y con una mínima de 1°C y máxima de 13°C.

Oruro tendrá una jornada poco nubosa, sin probabilidad de lluvias y temperaturas entre 2°C y 18°C.

Potosí presentará una jornada con sol y temperaturas que oscilarán entre -3°C y 18°C sin probabilidad de lluvias.

Valles

La región de los Valles presentará una jornada nubosa y sin probabilidad de lluvias, con un evidente descenso de temperaturas que afecta notoriamente a esta zona templada del país.

Cochabamba tendrá una chubascos aislados y temperaturas entre 12°C y 27°C.

Sucre tendrá un día poco nuboso, alcanzando valores entre 8°C y 22°C.

Tarija tendrá cielos poco nubosos y temperaturas que irán de los 6°C a los 19°C.

Oriente

En el Oriente boliviano, se prevé una jornada sin lluvias y con una sensación térmica más fría debido al descenso de las temperaturas en esta temporada del año.

Santa Cruz tendrá una jornada nubosa, sin probabilidad de lluvias y temperaturas entre 15°C y 28°C.

Trinidad prevé una jornada nubosa y una mínima de 16°C y una máxima de 29°C sin probabilidad de lluvias a diferencia de otros días.

Cobija tendrá cielos nubosos, temperaturas entre 16°C y 29°C y sin probabilidad de lluvias.

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