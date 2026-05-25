Bloqueos paralizan salidas desde Santa Cruz y amenazan con extenderse

La terminal terrestre en Santa Cruz mantiene suspendidas las salidas hacia varios departamentos debido a la persistencia de puntos de bloqueo en las carreteras nacionales.

Según el reporte desde la terminal Bimodal, las rutas hacia La Paz, Cochabamba y Oruro permanecen interrumpidas desde hace más de tres semanas, situación que mantiene varados a pasajeros y paraliza el transporte interdepartamental.

“Hace 23 días que los buses no salen hacia esos departamentos por los bloqueos que hay en esta ruta que conecta Santa Cruz con el interior del país”, se informó desde el lugar.

La situación también afecta al departamento del Beni. De acuerdo con el reporte, hace 11 días que se suspendieron las salidas debido a un bloqueo instalado en el municipio de San Julián.

Nuevos puntos de bloqueo

Sin embargo, el panorama podría complicarse aún más. Se anunció la instalación de un nuevo punto de bloqueo desde la medianoche en la zona de Cerro Grande, en el municipio de Guarayos, sobre la vía que une Santa Cruz con Beni.

A ello se suma la posibilidad de un tercer punto de bloqueo en la región de los valles cruceños, impulsado por movimientos sociales, lo que podría afectar la ruta antigua que conecta Santa Cruz con Cochabamba.

Mientras tanto, decenas de pasajeros continúan llegando a la terminal con la esperanza de encontrar alguna alternativa de viaje, pese a que las rutas hacia distintos puntos del país continúan restringidas.

La prolongación de los conflictos y la expansión de nuevos puntos de bloqueo incrementan la incertidumbre y profundizan los efectos sobre el transporte, el comercio y la movilidad de miles de personas en distintas regiones del país.

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