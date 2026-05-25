Se reaviva el conflicto por la basura en Cochabamba tras cabildo en Colcapirhua

Un cabildo abierto desarrollado en el municipio de Colcapirhua determinó rechazar de manera contundente el ingreso de basura hacia la planta de separación ubicada en la zona de Cotapachi, reactivando el conflicto por el manejo de residuos sólidos en el eje metropolitano cochabambino.

Cabildo en Colcapirhua

La reunión fue encabezada por el alcalde de Colcapirhua, Nelson Gallinate, junto a organizaciones sociales y vecinos, quienes expresaron preocupación por los efectos ambientales y sanitarios que, según señalaron, genera la acumulación de residuos en predios que consideran pertenecientes a su jurisdicción.

Durante la lectura de las resoluciones del cabildo se afirmó que el ingreso y acumulación de residuos estarían afectando “la salud pública, el medio ambiente, la seguridad territorial y los derechos colectivos de la población”. En ese marco, se aprobó un “rechazo contundente a la basura de Cercado”.

Asimismo, los asistentes exigieron al Comando Departamental de la Policía resguardo para impedir el ingreso de carros basureros al sector y solicitaron al Instituto Nacional de Reforma Agraria el cumplimiento de medidas precautorias en un plazo de 72 horas.

Las organizaciones también advirtieron que se mantendrán en estado de emergencia y fijaron un plazo para que diferentes instancias se pronuncien sobre sus demandas.

Acciones en marcha

Sin embargo, desde la Alcaldía de Cochabamba sostuvieron una posición distinta y aseguraron que el proceso ya se encuentra en marcha. El director de Comunicación, Juan José Ayaviri, explicó que la planta de Cotapachi corresponde a una primera fase destinada a la separación de residuos.

“Esta es una primera etapa que es precisamente la separación de residuos; posteriormente se incorporará la segunda etapa relacionada al tratamiento y una tercera vinculada al compostaje”, señaló Ayaviri.

A su vez, el secretario de Gobernabilidad, Walter Flores, lamentó las decisiones asumidas por Colcapirhua y afirmó que la planta se encuentra en una zona limítrofe y forma parte de un proceso técnico que ya comenzó.

“Es una posición poco atinada, irracional, insensible e injustificada porque somos municipios hermanos y tenemos un problema que estamos atravesando todos”, manifestó.

La autoridad también recordó que Colcapirhua continúa depositando residuos a cielo abierto, pese a las restricciones vigentes desde el 18 de mayo, y pidió una salida basada en el diálogo.

Tribunal Agroambiental

Paralelamente, Flores informó que las comisiones municipales enfrentaron dificultades para socializar la determinación del Tribunal Agroambiental sobre el cierre técnico del relleno de K’ara K’ara. Según dijo, ya se realizaron cuatro intentos sin éxito.

“Hemos ido ya cuatro veces; en las primeras hemos sido agredidos por los vecinos. Nosotros estamos de manera pacífica buscando dialogar”, afirmó.

Desde la Alcaldía de Cochabamba explicaron que el ingreso temporal de residuos al sector sería necesario para completar el cierre técnico de determinadas celdas del relleno sanitario y evitar riesgos ambientales posteriores.

Las autoridades municipales insistieron en que el problema requiere una solución conjunta y advirtieron que una falta de consenso podría agravar el impacto ambiental para toda la región.

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