Acción Popular contra la Alcaldía: Piden pago urgente a empresa de aseo urbano en Santa Cruz

La ciudad de Santa Cruz enfrenta una crisis sanitaria sin precedentes. Tras dos días de suspensión total en el servicio de recojo de residuos sólidos, el activista político Peter Erlwein Beckhauser, ha interpuesto una Acción Popular ante la Sala Constitucional de turno para obligar al Gobierno Autónomo Municipal a restablecer el servicio de manera inmediata.

La medida legal surge como respuesta a la paralización de actividades de la Asociación Accidental Piraí, empresa encargada del aseo urbano en el sector oeste y centro de la ciudad. La concesionaria justifica el cese de operaciones debido a una deuda acumulada de 8 meses por parte de la Alcaldía y al incremento del 160% en el costo del diésel, factores que han provocado una "asfixia económica" insostenible.

Puntos clave de la demanda

El recurso legal apunta directamente al alcalde Johnny Fernández y al gerente de EMACRUZ, Ricardo Oviedo, señalando que la omisión en el pago y la falta de gestión han convertido las calles en focos de infección.

Riesgo Sanitario: La demanda advierte que miles de toneladas de desechos están expuestas a temperaturas superiores a los 30°C , lo que acelera la descomposición y genera lixiviados (líquidos tóxicos), además de proliferación de plagas transmisoras de enfermedades como el Dengue y la Salmonelosis.

Vulneración de Derechos: El accionante sostiene que se están violando los derechos constitucionales a la salubridad pública y a un medio ambiente sano para los más de 2 millones de habitantes de la urbe.

El factor combustible: Se destaca que el precio del diésel subió de Bs 3,72 a Bs 9,80 tras la eliminación de subsidios en diciembre de 2025, rompiendo el equilibrio financiero del contrato vigente.

Medidas Cautelares de Urgencia

Debido a la gravedad de la situación, el demandante solicita que la justicia constitucional dicte medidas inmediatas:

Restablecimiento en 12 horas: Ordenar al Ejecutivo Municipal el desembolso de fondos para que los camiones vuelvan a las rutas de inmediato. Mesa de Conciliación: Instalar una instancia técnica en 24 horas para reajustar los costos operativos derivados del alza del combustible. Auxilio Policial: Garantizar el libre tránsito de los camiones hacia el vertedero de San Miguel de los Junos en caso de bloqueos.

"Los conflictos contractuales o financieros entre el Estado y sus concesionarios no pueden ser transferidos como un perjuicio a la colectividad", reza parte del memorial presentado.

Estado de la ciudad

Acompañando la demanda, se presentaron pruebas fotográficas que evidencian microbasurales en zonas críticas como mercados y hospitales. Se espera que en las próximas horas la Sala Constitucional se pronuncie sobre la admisión de esta acción para evitar un desastre sanitario mayor en la capital cruceña.

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