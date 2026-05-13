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Problemas de combustible afectan servicio de basura en La Paz

El servicio de recolección de residuos sólidos operará de manera parcial en algunos sectores de la ciudad mientras se regulariza la provisión de carburantes.

Greyss Nery Pinaya Acarapi

13/05/2026 8:50

Foto: Trabajadores de limpieza de La Paz. La Paz Limpia.
La Paz

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El Gobierno Autónomo Municipal de La Paz informó que el servicio de recolección de residuos sólidos se verá temporalmente afectado debido a las dificultades en el abastecimiento de combustible que atraviesa el país.

A través de un comunicado oficial emitido este 13 de mayo, la Alcaldía señaló que algunos sectores de la ciudad no contarán con el servicio de manera normal mientras persistan los problemas de provisión de carburantes.

“Debido a las dificultades en el abastecimiento de combustible que atraviesa el país, el servicio de recolección de residuos sólidos se verá temporalmente afectado y no podrá operar con total normalidad en algunos sectores de la ciudad”, señala el comunicado.

La municipalidad indicó que los equipos continúan realizando esfuerzos para mantener la atención y restablecer gradualmente los recorridos habituales de recojo de basura.

Foto: Comunicado de la GAMLP.

Asimismo, la Alcaldía pidió comprensión a la ciudadanía y recomendó evitar sacar residuos a la vía pública mientras se regulariza el servicio, con el objetivo de prevenir contaminación y malos olores en los barrios.

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