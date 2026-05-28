Rápido y desde casa: Conozca cómo realizar el Control de Vivencia del Senasir desde el celular

El Servicio Nacional de Sistema de Reparto (Senasir) emitió un recordatorio de carácter urgente para todos los rentistas y derechohabientes del país que perciben sus pagos mediante la modalidad de Abono en Cuenta o a través de un Poder.

A fin de mantener el beneficio activo y garantizar la continuidad de los pagos sin ningún tipo de retención, las autoridades recordaron que es obligatorio cumplir con el Control de Vivencia cada tres meses. La principal novedad radica en que el trámite ahora puede realizarse de forma 100% digital, eliminando la necesidad de que los beneficiarios se desplacen físicamente hasta las oficinas de la institución.

Guía paso a paso: ¿Cómo realizar el trámite en 6 pasos?

Para facilitar el proceso a los adultos mayores y sus familiares, el Senasir habilitó una opción móvil que permite certificar la vivencia en pocos minutos utilizando un teléfono inteligente. El procedimiento consta de los siguientes pasos:

Descarga de la app: Ingresar a la tienda de aplicaciones de su celular (Play Store o App Store) y descargar la aplicación oficial Gestora Renta Dignidad. Selección del trámite: Una vez abierta la aplicación, se debe presionar la opción denominada "Vivencia Senasir". Registro de datos: Introducir el número de Cédula de Identidad, fecha de nacimiento y los nombres completos del titular, verificando que no existan errores de ortografía. Validación biométrica: El sistema solicitará un reconocimiento facial. Para ello, el usuario debe ubicarse en un lugar bien iluminado, quitarse lentes, gorras o barbijos, y replicar detalladamente los gestos que le indique la pantalla. Fotografía del documento: Tomar una fotografía nítida y clara del carnet de identidad vigente, tanto del anverso (frente) como del reverso (atrás). Obtención del certificado: Una vez concluidos los pasos, la aplicación emitirá de forma automática el certificado digital, el cual tendrá una validez legal de tres meses.

Canales de asistencia y soporte técnico

Conscientes de que el uso de tecnologías puede generar dudas o dificultades en la población de la tercera edad, el Senasir habilitó una línea de asistencia directa para resolver consultas o guiar a los usuarios durante el proceso técnico.

Los asegurados o sus familiares que precisen ayuda con la aplicación pueden comunicarse, ya sea enviando un mensaje de texto o un audio explicativo, a la línea de WhatsApp: 715 32 879.

Las autoridades instaron a la población a compartir esta información con familiares, vecinos o conocidos en edad de jubilación para asegurar que ningún rentista se quede sin cobrar su beneficio por falta de actualización de sus datos de vivencia.

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