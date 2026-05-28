No te quedes sin tu beca: Estas áreas pueden conseguir una maestría en Estados Unidos

Si eres profesional en el área de las humanidades o las ciencias sociales y tu sueño es especializarte en el extranjero, esta es tu oportunidad. La Organización de los Estados Americanos (OEA), en alianza con la prestigiosa universidad estadounidense The New School, lanzó una convocatoria global de becas de maestría dirigida a profesionales bolivianos, coordinada a nivel local por la Escuela de Gestión Pública Plurinacional (EGPP).

La oferta académica destaca por enfocarse en el pensamiento crítico, el arte, el diseño, la investigación y el debate público. Los programas tienen una duración de hasta dos años y se impartirán en inglés, bajo modalidades flexible que se adaptan a las necesidades del estudiante: presencial, virtual o híbrida.

¿Cuáles son las áreas que pueden postular?

A diferencia de otras convocatorias que priorizan las ciencias exactas o ingenierías, este programa está diseñado específicamente para impulsar el análisis de los desafíos sociales contemporáneos. Las disciplinas elegibles son:

Ciencias Sociales y Humanidades: Economía, Política, Filosofía, Psicología, Sociología y Antropología.

Investigación y Comunicación: Estudios Históricos y Periodismo Crítico.

Letras: Escritura Creativa.

Otras disciplinas vinculadas al debate público y el pensamiento social.

Beneficios económicos: Cobertura y apoyo directo

El programa de becas ofrece un importante alivio financiero para estudiar en una de las universidades más vanguardistas de Estados Unidos:

Reducción de matrícula: Los seleccionados se beneficiarán con un descuento de entre el 30% y el 70% en el costo total de la matrícula escolar. Incentivo complementario: Adicionalmente, la OEA otorgará un apoyo único de 4.000 dólares destinado a cubrir directamente la matrícula y las tasas académicas vigentes.

¿Cómo postular? El tiempo apremia

El proceso de postulación se encuentra en su recta final, ya que el plazo definitivo vence este 31 de mayo de 2026.

Las personas interesadas en revisar el catálogo completo de maestrías, los requisitos específicos de admisión y los formularios de aplicación pueden ingresar directamente al portal académico oficial a través del enlace: newschool.edu/academics/graduate/. No dejes pasar los días y asegura tu postulación antes del cierre de la convocatoria.

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